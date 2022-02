Úc: Nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm nhất ngừng hoạt động vào năm 2025

Trạm điện mặt trời New Norcia ở miền tây nước Úc, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2017.

Nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước Úc sẽ ngừng hoạt động vào giữa năm 2025, thay vì vào năm 2032 theo dự kiến. Trong thông báo ngày 17/02/2022, tổng giám đốc của Origine Energy, công ty sở hữu nhà máy Eraring, thông báo đầu tư 240 triệu đô la Úc để cải tạo nhà máy Eraring thành trung tâm sản xuất điện mặt trời công suất 700 megawatt. Nhà máy Earing vốn cung cấp 1/4 nhu cầu điện cho bang New South Walles, bang đông dân nhất nước Úc.

Thông tín viên RFI Grégory Plesse tường trình từ Sydney :

« Nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước Úc và cũng là một trong những khu công nghiệp phát nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhất nước này, chuẩn bị được « nghỉ hưu non ». Công ty sở hữu Origin Energy dự kiến đóng cửa nhà máy vào năm 2025, sớm hơn 7 năm so với kế hoạch ban đầu. Theo công ty Origin Energy, than đá, nguồn năng lượng gây ô nhiễm nhất hành tinh, dường như bớt có lãi hơn và điều này thúc đẩy năng lượng tái tạo phát triển mạnh.

Đây chính là nghịch lý của Úc, một quốc gia mà khí thải gây hiệu ứng nhà kính bình quân theo đầu người cao gấp ba lần so với các nước trong nhóm G20, nhưng cùng lúc lại phát triển với nhịp độ chóng mặt những trung tâm điện mặt trời, điện gió hoặc kết hợp cả hai. Sản xuất điện mặt trời đã tăng hơn 40% trong năm 2021 và hơn 20% hộ gia đình Úc được trang bị pin mặt trời.

Nếu như than vẫn là nguồn điện chính ở Úc, thì tỷ lệ những nguồn năng lượng tái tạo đã lập kỷ lục mới trong quý IV năm 2021, hiện chiếm gần 35% các nguồn năng lượng của Úc. Tỷ lệ này có thể sẽ còn tăng trong tương lai, vì theo gương của Origine Energy, tất cả các nhà sản xuất điện khác ở Úc cũng dự kiến đóng cửa sớm hơn nhiều năm những nhà máy nhiệt điện cuối cùng còn hoạt động của họ ».

