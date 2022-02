TRUNG QUỐC - NGA - UKRAINA

Khủng hoảng Ukraina : Lãnh đạo Trung Quốc họp kín bàn đối sách ?

Tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 04/02/2022. via REUTERS - SPUTNIK

Tối thứ Năm 17/02/2022, đại diện Trung Quốc tại Hội Đồng Bảo An có bài phát biểu phản đối việc « mở rộng khối NATO ». Lập trường nói trên là hoàn toàn khác với chính sách « không can thiệp vào công việc nội bộ » của Bắc Kinh, có từ những năm 1950. Thông báo được đưa ra gần hai tuần sau Tuyên bố chung Nga - Trung, lên án các liên minh quân sự do Hoa Kỳ đứng đầu, NATO ở Bắc Đại Tây Dương và AUKUS ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.