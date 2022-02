Giao tranh khốc liệt trên mặt trận miền đông Ukraina

Xung đột gia tăng cường độ tại vùng Donbass, miền đông Ukraina sát biên giới với Nga trong đêm hôm thứ Bảy, 19/02/2022. Kiev thông báo hai quân nhân tử vong. Tình hình đang xấu đi trong lúc cộng đồng quốc tế tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Đức và Pháp bắt đầu kêu gọi công dân rời khỏi Ukraina.

Trong ba ngày liên tiếp các cuộc giao tranh càng lúc càng dồn dập tại Donbass. Từ nhiều năm qua, dân cư địa phương mới lại phải liên tục đối mặt với các đợt oanh kích. Theo phóng viên của AFP, một quả đạn pháo bắn trúng gần nơi bộ trưởng Nội Vụ Ukraina, Denys Monstyrsky đang thị sát tình hình tại đường chiến tuyến. Quân đội Ukraina và phe nổi dậy thân Nga liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và quy trách nhiệm cho đối phương gây hấn trước.

Thông tín viên đài RFI Stéphane Siohan tại Lugansk tường thuật tình hình tại chỗ và thái độ của người dân địa phương :

« Các động thái quân sự chưa bao giờ dồn dập như vậy trong nhiều năm qua. Đây cũng là điều được Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Châu Âu ghi nhận khi đưa ra con số chỉ nội ngày Thứ Bảy hôm qua, lệnh ngưng bắn đã bị vi phạm gần 2.000 lượt và con số này cao gấp đôi so với một hôm trước đó.

Tình trạng này khốc liệt nhất từ năm 2017 tới nay. Schastya, một thị trấn trong vùng từng phải đối mặt với các giao tranh tàn khốc hồi 2014-2015, từ 5 năm nay mới lại phải hứng chịu những trận mưa pháo kích. Trong lúc tôi đang có mặt tại đây, phe đòi ly khai thân Nga đã bắn một quả đại bác 152 ly về phía quân đội Ukraina đang đồn trú cách không xa thành phố.

Một cách tổng thể thì toàn bộ đường chiến tuyến đang rực lửa. Đêm qua đại bác vang rền đến tận Donetsk, thành trì của phe nổi dậy tại Donbass. Mọi người lo ngại tình hình sẽ còn xấu đi thêm nữa trong những giờ sắp tới. Về phản ứng của dân cư tại đây, theo chỗ chúng tôi quan sát, mọi người thực sự lo lắng nhưng đồng thời họ cũng tỏ ra kiên cường với sức chịu đựng rất lớn.

Chiến tranh kéo dài tại miền Đông Ukraina từ tám năm nay, các đợt đánh bom vẫn thường xảy ra. Vào lúc công luận châu Âu đang lên cơn sốt về tình hình Ukraina thì tối qua hàng quán vẫn hoạt động bình thường. Các quán cà phê vẫn đông người. Nhưng khi được hỏi, dân cư ở đây cho biết họ thực sự mệt mỏi và không biết đến khi nào mới lại được sống yên bình. Trong bối cảnh hiện tại, không hy vọng kịch bản đó sớm diễn ra nay mai. »

Phương Tây hết kiên nhẫn ?

Trong khi đó trên mặt trận ngoại giao, 12 giờ trưa nay giờ Paris, tổng thống Pháp Emmanuel Macron điện đàm với đồng nhiệm Nga, Vladimir Putin. Điện Elysée nhấn mạnh đến những « nỗ lực cần thiết cuối cùng có thể mang lại tránh để nổ ra một cuộc xung đột lớn tại Ukraina ». Một cố vấn của phủ tổng thống Pháp giải thích thêm bởi « can thiêp quân sự vào Ukraina thì đây sẽ mở màn một cuộc chiến ngay trong lòng châu Âu » và trong kịch bản đó « không có một giải pháp nào khác ngoài đáp trả rất mạnh mẽ ».

Trước đó hôm qua (19/02/2022) tổng thống Macron đã thảo luận với đồng nhiệm Volodymyr Zelensky. Lãnh đạo Ukraina trấn an Paris là không muốn « đáp trả trước những hành động khiêu khích của Nga » tại các điểm nóng, đồng thời Kiev bảy tỏ thiện chí đối thoại với Matxcơva để tháo gỡ bế tắc hiện nay. Cũng ông Zelensky phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị an ninh Munich - Đức, kêu gọi phương Tây yểm trợ Ukraina, « lá chắn » bảo vệ an ninh cho toàn châu Âu.

Về phía Âu Mỹ, sáng nay thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố « Nga đang chuẩn bị một cuộc chiến quy mô nhất từ sau Thế Chiến Thứ Hai ». Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, Charles Michel sáng nay cũng tỏ ra hết kiên nhẫn khi nêu lên câu hỏi « Kremlin có muốn đối thoại hay không ?» và phương Tây không thể « chìa cành ô liu, biểu tượng của hòa bình, một cách vô hạn định trong lúc mà phía Nga thử tên lửa và tập trung quân đến biên giới Ukraina ». Lời cảnh cáo này được đưa ra vào lúc trên nguyên tắc hôm nay 20/02/2022 Nga chấm dứt chương trình tập trận chung với quân đội Belarus, một nước sát cạnh Ukraina. Tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg lập lại quan điểm của Mỹ : « Tất cả các dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị tấn công Ukraina ». Nhân viên của NATO tại Kiev đã được điều về Lviv, miền tây Ukraina hay về trụ sở của NATO ở Bruxelles,

Về phía Hoa Kỳ, hôm qua Nhà Trắng nhắc lại Nga có thể mở chiến dịch tấn công Ukraina « bất cứ lúc nào ». Chiều nay tổng thống Joe Biden triệu tập Hội Đồng An Ninh Quốc Gia để bàn về khủng hoảng Ukraina. Thứ Năm 24/02/2022, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hội đàm với đồng cấp Nga Serguei Lavrov.

