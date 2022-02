Netflix lên kế hoạch phóng tác game BioShock thành phim

Người hâm mộ hóa trang thành các nhân vật trong trò chơi điện tử BioShock tại sự kiện New York Comic Con, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Jacob K. Javits, New York, Hoa Kỳ, ngày 09/10/2021.

Trong số các bộ phim ăn khách gần đây trên màn ảnh lớn, có phiên bản điện ảnh ''Uncharted'' (Thợ săn cổ vật) dựa theo trò chơi điện tử cùng tên, với Tom Holland trong vai chính. Vào lúc bộ phim đang thu hút đông đảo khán giả vào rạp, doanh thu toàn cầu đạt mức 140 triệu đô la chỉ sau ba ngày công chiếu, mạng Netflix đã thông báo trong tuần qua dự án làm phim truyện dựa trên thương hiệu trò chơi cực kỳ nổi tiếng BioShock.

Thông qua tin nhắn trên mạng xã hội, Netflix đã thông báo đang hợp tác với công ty chuyên sản xuất game video là Take-Two Interactive nhằm phóng tác trò chơi điện tử ''BioShock'' thành phim truyện. Cho dù chưa có thêm thông tin cụ thể nào về dự án đang được triển khai, thể loại phim cũng chưa được định hình : phim lẻ hay phim dài nhiều tập, nhưng có một điều chắc chắn là Netflix sẽ nắm giữ độc quyền phát hành sản phẩm một khi thương hiệu được chuyển nhượng.

Tái khởi động dự án phóng tác trò chơi thành phim truyện

Theo tuần báo The Hollywood Reporter, thỏa thuận hợp tác giữa Netflix và các đối tác đã được ký kết sau khi đôi bên bắt đầu đàm phán cách đây gần một năm. Hiện vẫn chưa có thông báo chi tiết về tác giả viết kịch bản phóng tác cũng như tên tuổi của đạo diễn thực hiện phần bấm máy quay phim. Trước mắt, công ty chuyên phát hành game video Take-Two Interactive và hãng phim Vertigo Entertainment cùng tham gia vào dự án và nắm giữ vai trò đồng sản xuất. Theo ban giám đốc điều hành Take-Two Interactive được báo The Hollywood Reporter trích dẫn, Netflix là một trong những đối tác đáng tin cậy và có lối tiếp cận thông thoáng cởi mở nhất trong các lãnh vực giải trí hiện nay.

Thương hiệu BioShock là một trong những loạt trò chơi điện tử được hàng triệu người chơi hưởng ứng trên khắp thế giới. Dĩ nhiên trong số hàng triệu người chơi game, giới hâm mộ là thành phần nòng cốt mong chờ rất nhiều vào dự án này. Các chuyên viên của hãng chế tạo trò chơi Cloud Chamber (một chi nhánh của Take-Two Interactive) hiện đang sản xuất phần tiếp theo của loạt game mang thương hiệu BioShock, sẽ bắt tay hợp tác với Netflix để hoàn thành dự án chuyển thể nội dung trò chơi thành phim truyện.

Được tung ra thị trường lần đầu tiên vào năm 2007, trên máy vi tính và trên các đầu máy chơi game như Xbox 360 và PlayStation, BioShock đã nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ có nội dung hấp dẫn. Đây là một trò chơi hành động bắn súng từ góc nhìn thứ nhất (góc nhìn của chính người chơi). Game video này chọn thập niên 1960 làm bối cảnh và diễn ra tại Rapture, một thành phố (hư cấu) phát triển ngầm dưới mặt nước. Người chơi vào vai nhân vật chính khám phá một thành phố bị bỏ hoang, nơi này trước kia rất phồn thịnh nhưng sau đó trở nên đổ nát hoang tàn trước sức tàn phá của một loại ''vũ khí'' sinh học mang tên ADAM. Khi được phát hành vào năm 2007, ''BioShock'' từng được xếp vào danh sách các trò chơi điện tử xuất sắc nhất trong năm, ăn khách không kém gì các dòng sản phẩm game hành động khác, ra đời nhiều năm trước đó như ''Call of Duty'' hay ''Halo''.

Netflix giành quyền chuyển thể game để không bị lấn sân

Tuy ''BioShock'' chỉ mới ở trong giai đoạn tiền kỳ, nhưng bộ phim lại nhận được nhiều sự quan tâm của giới hâm mộ, chủ yếu cũng vì trước đây, hãng phim Mỹ Universal (thuộc tập đoàn Comcast) từng lên kế hoạch sản xuất, nhưng rốt cuộc dự án phóng tác này đã gặp thất bại vào năm 2010. Thật vậy, ý tưởng chuyển thể game video thành một bộ phim truyện đã có từ một thập niên nay. Từ năm 2008, trò chơi ''BioShock'' đã nhanh chóng thu hút thêm vốn đầu tư từ phía của các hãng phim Hollywood.

Hãng phim Universal đã đồng ý chi 200 triệu đô la để tài trợ cho dự án này, đồng thời triệu tập một đội ngũ đẹp như mơ xung quanh bộ phim ''BioShock''. Ở khâu viết kịch bản, có tác giả John Logan từng thành công với ''Gladiator'' viết cho đạo diễn Ridley Scott và ''The Last Samurai'' cho Edward Zwick. Sau đó, John Logan hoàn tất hai kịch bản xuất sắc cho đạo diễn Sam Mendes qua hai bộ phim ''Skyfall'' và ''Spectre'' trong loạt phim điệp viên James Bond. Về mặt thực hiện, đạo diễn Gore Verbinski sau khi thành công rực rỡ với ba tập đầu trong loạt phim ''The Pirates of the Caribbean'' (Hải tặc vùng Caribê), được tuyển làm người chỉ đạo đoàn làm phim và thực hiện toàn bộ dự án.

Thế nhưng, bất đồng quan điểm giữa giới sản xuất và nhà đạo diễn Verbinski về chi phí đầu tư cũng như mức xếp hạng của bộ phim cấm trẻ em dưới 13 tuổi (PG-13) thay vì dưới 17 tuổi (Rated R) khiến cho kế hoạch bị trì hoãn. Các nhà sản xuất không muốn đầu tư vào một phiên bản điện ảnh cấm khán giả dưới 17 tuổi, vì theo họ điều đó có nguy cơ hạn chế doanh thu phòng vé. Do không tìm được đồng thuận, đạo diễn Gore Verbinski rời bỏ dự án, một số tên tuổi khác trong ngành làm phim đã được mời đến thay thế, nhưng sau một thời gian, kế hoạch làm phim bị ngưng luôn, vì theo tác giả Ken Levine, người đã sáng tạo ra trò chơi ''BioShock'', do gặp quá nhiều trở ngại ban đầu, cho nên đoàn làm phim không còn hội đủ những điều kiện để thực hiện một bản phóng tác điện ảnh có triển vọng ăn khách.

Mãi đến thời gian gần đây, Netflix mới tái khởi động dự án này khi mở đàm phán với công ty nắm giữ bản quyền là Take-Two Interactive, hầu biến trò chơi ''BioShock'' thành phim truyện. Đôi bên đều hy vọng rằng kế hoạch phóng tác lần này sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn so với lần trước. Rút kinh nghiệm từ thất bại của Universal, Netflix muốn đẩy mạnh việc chuyển thể các thương hiệu trò chơi nổi tiếng thành phiên bản điện ảnh. Trong lúc đang có xu hướng biến game thành phim, Netflix muốn đi đầu, không muốn các đối thủ khác cạnh tranh lấn sân, thậm chí bị phỗng tay trên.

Phiên bản điện ảnh của game: Thành công vẫn chưa nhiều

Đây không phải là lần đầu tiên Netflix khởi động các dự án chuyển thể game thành phim. Cuối năm 2021, một trong những series xuất sắc và ăn khách nhất trên Netflix cũng là một tác phẩm phóng tác từ trò chơi video. Loạt phim hoạt hình ''Arcane'' dựa theo trò chơi ''League of Legends''. Giới làm phim hoạt hình của Pháp đã hợp tác với các nhà sản xuất trò chơi, họ huy động hơn 300 chuyên viên làm việc trong nhiều năm liền để phóng tác loại game này sao cho hợp với dòng phim hoạt hình. Kết quả là đầu năm 2022, bộ phim nhiều tập ''Arcane'' vẫn nằm trong số các series thịnh hành nhất trên mạng Netflix.

Netflix mở thêm một số dự án khác vào lúc tập đoàn Sony đã khánh thành chi nhánh điện ảnh nhằm phóng tác các tựa game ăn khách nhất trên đầu máy Playstation thành những thương hiệu phim ảnh hái ra tiền. Sau bộ phim ''Uncharted'', còn có một số các dự án đang được triển khai, chẳng hạn như trò chơi sinh tồn nổi tiếng ''The Last of Us'' (Kẻ sống sót cuối cùng), hay trò chơi hành động phiêu lưu trong thế giới samurai Nhật Bản ''Ghost of Tsushima'' (Thích khách Tsushima). Tập đoàn Sony chịu đầu tư cho mỗi dự án từ 120 đến 150 triệu đô la, tức cao từ gấp 5 đến gấp 6 lần so với kinh phí sản xuất một trò chơi video trên máy Playstation.

Trong số các bộ phim được phóng tác từ game, cho dù có khá nhiều tựa phim bị chê là kém chất lượng, nhưng trào lưu hiện thời là các hãng phim và công ty game bắt tay hợp tác để khai thác các thương hiệu nổi tiếng. Ưu điểm đầu tiên là các tựa phim này đã có sẵn hàng triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, điều quan trọng là liệu bộ phim có thể phục vụ cùng lúc nhiều đối tượng : người quen chơi game tìm lại được những gì họ yêu thích, còn người không chơi game vẫn thấy phim hấp dẫn, khi nội dung phóng tác có độ giải trí cao. Trường hợp phóng tác thành công hiện vẫn chưa phải là đa số. Khi được quay chủ yếu là để chiều lòng giới hâm mộ (fan service), nhiều bộ phim lại thường bị giới phê bình chỉ trích chê bai do quá kém về mặt sáng tạo nghệ thuật.

