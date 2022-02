Ukraina tuyển quân dự bị để chống nguy cơ Nga tấn công

Ngay sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận hai nước Cộng Hòa tự xưng ly khai ở vùng Donbass độc lập, nguyên thủ Ukraina Volodymyr Zelensky ra sắc lệnh điều động quân dự bị. Ngày 23/02/2022, quân đội Ukraina thông báo bắt đầu tuyển mộ công dân từ 18 đến 60 tuổi với thời hạn nghĩa vụ tối đa một năm.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo Reuters, phát biểu ngày 22/02 sau cuộc họp ở Nghị Viện, ông Zelensky đánh giá « hiện chưa cần phải tổng động viên » nhưng « phải nhanh chóng bổ sung cho quân đội và những lực lượng quân sự khác ». Sau đó, phát biểu trên đài truyền hình, nguyên thủ Ukraina tuyên bố vẫn theo đuổi con đường ngoại giao để thoát khỏi khủng hoảng và « sẽ không nhượng một tấc đất cho Nga ».

Ngày 23/02, Hội đồng An ninh Ukraina kêu gọi tái lập tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Quyết định có thể được « Nghị Viện Ukraina thông qua trong vòng 48 tiếng nữa », theo ông Oleksi Dnilov, thư ký của Hội đồng An ninh. Trước đó, chính quyền Kiev cũng kêu gọi mọi công dân Ukraina « rời ngay khỏi Nga » hoặc « tránh đến Nga » trong thời điểm này do nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự với Matxcơva.

Biểu tình ở Mariupol phản đối Nga công nhận hai nước Cộng Hòa tự xưng

Còn tại Mariupol, thành phố lớn nhất ở vùng Donbass, miền đông Ukraina, khoảng 300 người đã tuần hành tối 22/02 vì « đoàn kết dân tộc » sau khi ông Putin công nhận hai nước Cộng Hòa tự xưng của phe ly khai là Donetsk và Lougansk.

Đặc phái viên RFI Anastasia Becchio và Boris Vichith tường trình từ Marioupol :

« Những người biểu tình hát quốc ca Ukraina trên quảng trường Nhà hát. Choàng lá cờ hai mầu xanh dương và vàng (cờ Ukraina), cô Tatiana Zagrunina giương cao biểu ngữ : « Marioupol là của Ukraina ». Người phụ nữ này vẫn tình nguyện đan lưới ngụy trang cho quân đội Ukraina, chỉ trích ông Vladmir Putin : « Tôi muốn ông Putin bình tĩnh lại và rút khỏi lãnh thổ của chúng tôi, ông ấy cứ ở trong hang của mình và đừng từ Nga chĩa mũi vào ».

Những người lái xe bấm còi ủng hộ. Bầu không khí sôi nổi dù lo lắng vẫn dấy lên vì Nga công nhận hai vùng ly khai. Ông Dmitri Tchetchera, một nhà kinh doanh địa phương, nói : « Tất cả mọi người vẫn hy vọng là ông Putin không công nhận những nước Cộng Hòa tự xưng đó, và ổn định, hòa bình tạm thời có thể kéo dài. Nhưng không, ông ấy đã quyết định đi xa hơn. Chuyện này sẽ kéo chúng tôi tới đâu ? Chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng tôi tin rằng lực lượng quân sự và người dân Ukraina sẽ lập mặt trận chung và sẽ không để kẻ thù tiến vào Mariupol ».

Ông Dmitri muốn các biện pháp trừng phạt của phương Tây phải đi xa hơn. Theo ông, thế giới văn minh có nhiều công cụ khác khiến Nga phải lùi bước ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký