(AFP, Reuters) – Nga tấn công Ukraina : Chứng khoán sụt, đồng rúp lao dốc, dầu lửa tăng giá. Các thị trường chứng khoán Paris, Frankfurt, Luân Đôn hôm nay 24/02/2022 sụt giá từ 2,5 đến 4,5% sau khi Nga xua quân vào Ukraina ; riêng các tập đoàn Pháp hoạt động nhiều tại Nga như Renault sụt đến 8,3%. Thị trường chứng khoán Matxcơva thê thảm hơn : sụt từ 14% đến 20% và sáng nay phải ngưng giao dịch. Đồng rúp của Nga mất giá nặng nề, tỉ lệ hối đoái của euro và đô la Mỹ đạt mức kỷ lục với 1 euro đổi được 100,8 rúp ; một đô la bằng 89,5 rúp. Giá dầu thô lần đầu tiên kể từ 7 năm qua đã vượt mức 100 đô la/thùng.

(AFP) – Covid : Hồng Kông cấp phép khẩn cho nhân viên y tế Hoa lục làm việc. Chính quyền Hồng Kông hôm nay 24/02/2022 đã khẩn cấp cho phép các bác sĩ, y tá từ Hoa lục sang đặc khu làm việc, do lo sợ hệ thống y tế bị quá tải vì số lượng các ca dương tính mới với Covid hàng ngày quá lớn. Trước đây, y bác sĩ Trung Quốc phải thi tuyển và được cấp phép mới có quyền hành nghề tại đặc khu. Các ê-kíp từ Hoa lục sang đang xây dựng hai trung tâm cách ly mới có thể nhận 9.500 người bị nhiễm, và chính quyền đã trưng dụng 20.000 giường bệnh. Từ khi khởi đầu đại dịch đến nay, đã có 1.200 nhân viên y tế Hồng Kông bị nhiễm Covid.

(AFP) – Hai công tố viên New York phụ trách điều tra ông Donald Trump từ chức. Hai công tố viên Carey Dunne và Mark Pomerantz phụ trách điều tra hình sự về cựu tổng thống Donald Trump hôm qua 23/02/2022 đã đưa đơn từ chức, và theo nhiều tờ báo Mỹ, do hồ sơ thiếu vững chắc. Chủ yếu là nghi vấn đánh giá không đúng tài sản của Trump Organization để thuận lợi trong vay mượn và nộp thuế. Cùng về vụ này, điều tra về mặt dân sự của công tố viên trưởng New York, Letitia James vẫn dậm chân tại chỗ.

