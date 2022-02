QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Ukraina: Cựu thủ tướng Pháp Fillon bị chỉ trích vì “bênh” Nga. Là người hiện trong hội đồng quản trị của hai tập đoàn lớn tại Nga, ông François Fillon vào hôm qua, 24/02/2022 lại bị chỉ trích sau khi tỏ ý tiếc rằng phương Tây đã “từ chối xem xét những yêu cầu của Nga liên quan đến NATO”, để xẩy ra “một cuộc đối đầu nguy hiểm mà lẽ ra có thể tránh được”. Theo nghị sĩ châu Âu Raphaël Glucksmann, “François Fillon là nhân viên của Vladimir Putin” và cần phải “chấm dứt mọi hành vi phản bội” như vậy. Nữ dân biểu Pháp Yaël Braun-Pivet, thuộc đảng Cộng Hòa Tiến Bước LREM, cũng cho rằng tuyên bố của ông Fillon đáng xấu hổ. Aurélien Pradié, nhân vật số 3 trong đảng Những Người Cộng Hòa LR, đảng của ông Fillon, thì khẳng định ông François Fillon “không còn tham gia sinh hoạt chính trị”, do đó “không nên có bình luận gì về tình hình”.

(AFP) - Nhạc trưởng người Nga, cộng sự thân thiết của Putin, không được diễn ở New York, Mỹ. Nhạc trưởng Valery Gergiev, một trong những nhạc trưởng được săn đón nhất thế giới, bị loại khỏi một loạt các buổi hòa nhạc vào cuối tuần này tại Mỹ. Giám đốc hòa nhạc của Carnegie Hall ở New York cho biết việc thay thế nhạc trưởng tạm thời là do các sự kiện xảy ra gần đây. Trên thực tế, ông Valery Gergiev trở nên thân cận với Putin từ những năm 1990. Nhạc trưởng còn được biết đến với quan điểm trung thành với Putin trước vụ sáp nhập Crimée vào năm 2014.

(AFP) - Tác động chiến sự Ukraina đối với hội chợ triển lãm xe hơi thế giới Barcelona-Tây Ban Nha. Ban tổ chức hôm 25/02/2022 thông báo các gian trưng bày xe của Nga sẽ bị bỏ trống. Hội chợ triển lãm xe hơi Barcelonna khai mạc vào thứ Hai tuần sau (28/02/2022). Sự kiện này thu hút từ 40.000 đến 60.000 khách tham quan và là điểm hẹn của 150 hãng xe trên thế giới.

(Reuters) - Mạng xã hội Facebook và Twitter thiết lập tính năng đặc biệt cho người dân Ukraina. Cơ quan bảo mật của Facebook hôm 25/02/2022 cho biết tính năng mới cho phép người dùng trong một cú nhấp chuột có thể khóa tài khoản của họ để ngăn chặn những người không nằm trong vòng bạn bè tải hoặc lan truyền ảnh hay video mà họ đã đăng tải. Mạng xã hội Twitter đã chia sẻ mẹo để bảo mật tài khoản, để chế độ riêng tư và hủy tài khoản của họ dễ dàng hơn. Cuộc xâm lược của Nga làm dấy lên lo ngại về việc lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

(Reuters) - Với 142 bệnh nhân Covid, Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất từ gần 2 năm nay. Bộ Y Tế Trung Quốc hôm 25/02/2022 nhấn mạnh phần lớn các ca nhiễm do lây từ Hồng Kông. Cùng ngày, chính quyền đặc khu bật đèn xanh cho tập 1 đoàn xây dựng của Hoa Lục xây dựng 8 trung tâm y tế nhằm cách ly các bệnh nhân Covid-19 tại Hồng Kông.

(AFP) - Phim « Illusions perdues – Đánh mất những ảo vọng » của đạo diễn Xavier Giannoli được đề cử 15 lần tranh giải César. Trong buổi lễ trao giải César, giải thưởng cao quý nhất của làng điện ảnh Pháp đêm nay 25/02/2022 mọi chú ý hướng về tác phẩm dựa trên tiểu thuyết La Comédie Humaine của văn hào Balzac được đề cử trong 15 hạng mục khác nhau, trong đó có giải thưởng dành cho tác phẩm, kịch bản xuất sắc nhất, diễn viên phụ tài hoa nhất.

