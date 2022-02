Liên Hiệp Quốc: Nga phủ quyết nghị quyết lên án cuộc xâm lược Ukraina

NGA - UKRAINA - LIÊN HIỆP QUỐC

Đại sứ Nga Vassily Nebenzya tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ngày 25/02/2022.

Không ngoài dự đoán, ngày 25/02/2022, Nga đã dùng quyền phủ quyết để bác bản dự thảo nghị quyết do Mỹ và Albani đệ trình lên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên án Nga xâm chiếm Ukraina và kêu gọi rút quân ngay lập tức.

Thông tín viên RFI Carrie Nooten tường trình từ New York :

« 11 nước thành viên Hội Đồng Bảo An bỏ phiếu thuận, 81 nước thành viên Liên Hiệp Quốc, có nghĩa là hơn một nửa cộng đồng quốc tế, ủng hộ văn bản lên án các chiến dịch quân sự do Nga tiến hành và lên án việc Matxcơva công nhận nền độc lập của các vùng ly khai ở Ukraina.

Tuy nhiên, bất chấp những vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của một nước thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An, cơ quan được coi là để bảo vệ hòa bình, an ninh toàn cầu, văn bản này sẽ không thành nghị quyết do bị Nga bỏ phiếu chống và như vậy sẽ không được áp dụng.

Nếu như đối với công chúng, tình hình có vẻ quái lạ, thì các nhà ngoại giao đánh giá rằng việc Nga bị cô lập mới là quan trọng. Nhưng bản dự thảo đã bị giảm tầm quan trọng chỉ vài giờ trước khi bỏ phiếu, do Trung Quốc, một đồng minh của Nga, gây sức ép. Dù vậy, có ba nước đã bỏ phiếu trắng là Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Ấn Độ và Trung Quốc.

Trong buổi họp, chỉ có đại sứ Kenya bên cạnh Liên Hiệp Quốc là tỏ ra thực tế và nêu rõ quan điểm ngoại giao của ông. Ông không ngần ngại lên án những hạn chế của Hội Đồng Bảo An, một cơ chế mà theo ông gây ra nhiều khủng hoảng hơn là giải quyết ».

Theo AFP, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã lấy làm tiếc về cuộc họp không đạt kết quả, nhưng khẳng định cần « tạo cơ hội mới cho hòa bình ». Ông Antonio Guterres kêu gọi « quân đội Nga trở về doanh trại » trong khi « dân thường đang chết » tại Ukraina.

