Chuyên gia quân sự Mỹ cảnh báo Nga có thể sử dụng « bom áp nhiệt » ở Ukraina

Chính quyền Putin có thể sử dụng các vũ khí có mức độ hủy diệt cao tại Ukraina, báo chí phương Tây hôm qua, 01/03/2022, dẫn lời chuyên gia quân sự Mỹ cho biết như trên. Nhận định được đưa ra tiếp theo tuyên bố của chính quyền Ukraina, khẳng định quân đội Nga đã sử dụng bom áp nhiệt tại một khu vực đông bắc Ukraina.

Trang mạng Hoa Kỳ Foreign Policy, chuyên về chính trị quốc tế dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ xin ẩn danh khẳng định « điện Kremlin đang chuẩn bị nhiều vũ khí đáng sợ hơn để đánh vào nỗi sợ hãi của người dân, trong bối cảnh các trở ngại về hậu cần đang cản trở giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự ». Nhưng dụng ý của Nga không chỉ gây lo sợ. Một số chuyên gia cho Foreign Policy biết là « dường như Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí này (tức bom áp nhiệt) để tấn công quân đội Ukraina và các lực lượng dân sự tham gia kháng chiến ».

Bom áp nhiệt là một loại vũ khí có độ hủy diệt đáng sợ, dựa trên nguyên lý một vụ nổ kép. Khi quả bom đến sát mục tiêu, vụ nổ đầu tiên giải phóng các hạt chất lỏng hoặc bột kim loại trên bề mặt có bán kính vài trăm mét. Một vụ nổ thứ hai đốt cháy tất cả nhiên liệu đang lan tràn trong không khí. Quả cầu lửa được tạo ra có thể hủy diệt toàn bộ một khu vực diện tích 8000 mét vuông. Người có mặt trong phạm vi này có thể chết do sóng xung kích, do sức nóng, và đặc biệt do bị ngạt thở. Bom áp nhiệt hút hết không khí xung quanh nên còn được gọi « bom chân không ».

Đêm 28/02, sau cuộc họp với các nghị sĩ Mỹ, đại sứ Ukraina tại Hoa Kỳ, bà Oksana Markarova, khẳng định với báo giới là Nga đã sử dụng bom áp nhiệt tại Ukraina cùng ngày, một vũ khí « bị cấm theo công ước Genève ». Theo lãnh đạo khu vực hành chính Sumy (đông bắc Ukraina), một quả bom áp nhiệt đã phá hủy một căn cứ quân đội Ukraina ở thị trấn Okhtyrka, khiến 70 binh sĩ thiệt mạng.

Hiện tại, chính quyền Mỹ chưa xác minh cáo buộc này. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nhận định : « Nếu điều đó là sự thật, đây sẽ là một tội ác chiến tranh ». Hôm thứ Hai, một số nhóm bảo vệ nhân quyền, trong đó có Ân xá Quốc tế và Human Rights Watch, cáo buộc quân đội Nga sử dụng các vũ khí bị cấm để tấn công thường dân, như bom chùm.

Hiện tại chưa có xác minh từ phía giới chuyên gia về việc quân đội Nga đã sử dụng bom áp nhiệt tại Ukraina. Euronews cho biết phóng viên của hãng tin Mỹ CNN đã quay phim được một phương tiện được cho là hệ thống phóng bom áp nhiệt, có tên gọi TOS-1, đang trên đường di chuyển đến sát biên giới Ukraina, gần thành phố Nga Belgorod, cách biên giới đông bắc Ukraina khoảng 30 km. Dàn phóng bom áp nhiệt TOS-1A gồm 24 tên lửa được coi là một trong những vũ khí đáng sợ nhất của quân đội Nga.

Theo Euronews, bom áp nhiệt được quân đội Nga sử dụng trong cuộc chiến chống các lực lượng ly khai tại Tchetchenia và mới đây nhất là tại Syria năm 2018. Về mặt chính thức, lần đầu tiên quân đội Liên Xô sử dụng bom áp nhiệt tại Afghanistan trong cuộc can thiệp quân sự những năm 1980. Hoa Kỳ và một số quốc gia khác cũng sở hữu loại vũ khí này. Theo mạng La Presse của Canada, quân đội Mỹ cũng đã sử dụng vũ khí này năm 2000 tại Afghanistan để tấn công lực lượng Al-Qaida và đồng minh Taliban, ẩn náu trong các hang động.

