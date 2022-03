Chiến tranh Ukraina : Phương Tây phản đối Nga tấn công nhà máy điện hạt nhân

QUỐC TẾ - CHIẾN TRANH - HẠT NHÂN

Phương Tây đã cực lực phản đối việc quân đội Nga oanh kích vào nhà máy điện lớn nhất châu Âu tại Ukraina, xem hành động này là một « mối đe dọa đối với thế giới ».

Hôm qua, 04/03/2022, trong ngày thứ 9 của cuộc xâm lược Ukraina, quân đội Nga đã chiếm được nhà máy điện hạt nhân Zaporojie ở miền nam, nơi mà theo phía Ukraina, pháo binh Nga trước đó đã bắn vào, gây hỏa hoạn tại hai tòa nhà trong khu vực nhà máy. Thông tin này đã được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA xác nhận.

Theo hãng tin AFP, tổng giám đốc AIEA Rafael Grossi đã nhấn mạnh : « Đây là lần đầu tiên một cuộc xung đột quân sự xảy ra tại một quốc gia có một chương trình hạt nhân lớn như vậy ». Tại phiên họp khẩn của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield cho rằng vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân ở Ukraina là « một mối đe dọa to lớn đối với châu Âu và thế giới ».

Nhưng Matxcơva khẳng định không hề tấn công vào nhà máy điện nguyên tử Zaporojie. Hôm qua, đại sứ Nga tại Hội Đồng Bảo An Vassili Nebenzia cho đấy là một « điều dối trá ». Bộ Quốc Phòng Nga thì cáo buộc « các nhóm phá hoại Ukraina với sự tham gia của lính đánh thuê » đã gây ra vụ hỏa hoạn tại khu vực nhà máy hạt nhân.

Theo một thông cáo của điện Elysée tối qua, tổng thống Pháp Emmanuel Macron « hết sức quan ngại » về những nguy cơ đối với an toàn hạt nhân do cuộc xâm lăng của Nga. Tổng thống Pháp « cực lực lên án mọi hành động gây phương hại các cơ sở hạt nhân dân sự Ukraina do quân đội Nga gây ra trong cuộc tấn công vào Ukraina ». Phủ tổng thống Pháp cho biết trong những giờ tới, ông Macron sẽ đề nghị các biện pháp cụ thể để bảo đảm an toàn cho 5 cơ sở hạt nhân của Ukraina.

Sau vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nhóm G7, mà Pháp là một thành viên, cũng đã yêu cầu Nga chấm dứt các cuộc tấn công vào « những khu vực sát cạnh các nhà máy điện hạt nhân Ukraina ». Nhóm G7 cho biết họ ủng hộ sáng kiến của tổng giám đốc AIEA về một thỏa thuận giữa Nga và Ukraina bảo đảm sự an toàn của các cơ sở hạt nhân tại Ukraina.

Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Kiev hôm qua cho rằng có thể xem cuộc oanh kích vào nhà máy điện hạt nhân ở Ukraina là một « tội ác chiến tranh ».

