QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Ukraina : Bộ phim « Đầy tớ của nhân dân » mà ông Zelensky từng đóng trước khi làm tổng thống được săn đón. Nhiều đài truyền hình trên thế giới và các mạng phim trực tuyến, trong đó có Netflix, đang tìm mua bản quyền phát sóng bộ phim nhiều tập từng mở ra cơ hội cho diễn viên hài Zelensky bước vào chính trường. Tại Hy Lạp, bộ phim đang được phát hàng tối vào giờ có nhiều khán giả xem truyền hình nhất. Eccho Rights, công ty nắm bản quyền phát hành phim, có trụ sở tại Stockholm, thông báo tặng 50.000 euro cho Hội chữ thập đỏ chi nhánh Ukraina và sẽ tiếp tục tài trợ mỗi khi ký thêm được hợp đồng.

(France 24) - Formule 1 : Tay đua Nga Nikita Mazepin lập quỹ ủng hộ các vận động viên Nga bị mất việc vì các lý do chính trị. Thông báo được đưa ra ngày 09/03/2022. Bản thân tay đua Nikita Mazepin, 23 tuổi, hồi tuần trước đã bị loại khỏi giải đua xe Formule 1 Hass sau khi Nga xâm lược Ukraina. Đơn vị tài trợ cho quỹ « We compete As One » là tập đoàn Nga Uralkali, nhà tài trợ của giải Formule 1 Hass, nhưng đã bị Mỹ cắt hợp đồng. Cha của tay đua Nikita Mazepin là nhà tài phiệt Smitry Mazepin, cổ đông của tập đoàn Uralkali, chuyên về sản xuất kali.

(AFP) - Đại học Canada McGill dựng video hướng dẫn bằng tiếng Ukraina các kỹ thuật hồi sức, băng bó, chăm sóc vết thương. Bác sĩ Tarek Razek, trưởng khoa Chấn thương, bệnh viện đại học Y McGill, ngày 09/03/202 cho biết các bác sĩ, trong mỗi video dài khoảng vài phút, giải thích các khái niệm cơ bản về sơ cứu và hồi sức cho các tình nguyện viên về chăm sóc y tế tại Ukraina. Rồi sau đó, các bác sĩ phối hợp với trung tâm dạy tiếng Steinberg để chuyển ngữ sang tiếng Ukraina. Mỗi video được dựng trong khoảng dưới 3 tiếng đồng hồ và được giao cho lực lượng y tế Ukraina tối đa là 24 tiếng sau đó.

(AFP) - Lính Anh tình nguyện đi chiến đấu bảo vệ Ukraina có thể gây rắc rối cho Anh Quốc. Bộ trưởng James Heappey hôm nay 10/03/2022 cảnh báo dù số lính nói trên chỉ rất ít, nhưng việc binh lính Anh tự ý sang nước ngoài tham chiến là không thể chấp nhận được, vì có thể khiến Nga hiểu nhầm là nước Anh hiếu chiến và điều này sẽ gây rắc rối cho Luân Đôn.

(Reuters) - Lạm phát do chiến tranh Ukraina có thể gây rối loạn xã hội. Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay 10/03/2022 cảnh báo giá năng lượng và thực phẩm gia tăng sau khi Nga xâm lược Ukraina có thể làm gia tăng lo ngại về an ninh lương thực ở Trung Đông và châu Phi, dẫn đến bất ổn xã hội. Tháng trước, WB đã dự báo chiến tranh Ukraina tác động rất lớn đến hai khu vực trên, chẳng hạn Ai Cập nhập khẩu đến 80% lúa mì từ Ukraina và Nga. Các nước Trung Á cũng bị ảnh hưởng do quan hệ thương mại chặt chẽ với Nga, quốc gia mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhận định sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay do phương Tây cấm vận.

(AFP) - Tin giả về Ukraina nở rộ trên Telegram. Hai ngày sau khi Nga đưa quân xâm lược Ukraina, một tài khoản Telegram mạo danh tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các quân nhân Ukraina đầu hàng. Nguyên thủ Ukraina nhanh chóng bác bỏ, và tài khoản giả hiệu có 20.000 người theo dõi đã bị đóng, nhưng tin giả về Ukraina tiếp tục hoành hành trên ứng dụng có 500 triệu người sử dụng, chủ yếu thông qua các nhóm công khai. Chẳng hạn có tin kêu gọi tắt điện thoại vào một giờ cụ thể vì lý do an ninh, nhưng thực tế làm như vậy người sử dụng lâm vào nguy hiểm, vì không nhận được báo động máy bay thả bom.

(AFP) - Pháp sẵn sàng giúp đỡ các nghệ sĩ Nga buộc phải lưu vong. Bộ trưởng Văn Hóa Pháp, Roselyne Bachelot, hôm 09/03/2022 tuyên bố, nếu cần, Pháp sẵn sàng giúp đỡ các nghệ sĩ Nga buộc lòng phải lưu vong vì có quan điểm đối kháng với chính quyền của Vladimir Putin, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết quảng bá các ngành nghệ thuật cổ điển Nga.

(AFP) - Sony và Nintendo ngưng bán hàng cho Nga. Hai tập đoàn Nhật hôm nay 10/03/2022 loan báo ngưng cung cấp tất cả các trò chơi và thiết bị chơi game cho Nga. Sony Interactive Entertainment (SIE), nhà sản xuất PlayStation cho biết « tham gia cùng với cộng đồng quốc tế kêu gọi hòa bình cho Ukraina ». Nintendo cũng ngưng giao dịch với Nga, do không còn thanh toán được bằng đồng rúp và do những rối loạn về logistic. Trước đó, đối thủ Microsoft của Sony về trò chơi video cũng chấm dứt hoạt động, Apple đã ngưng bán iPhone, máy tính bảng cho Nga, còn Facebook, YouTube, Twitter chặn các nội dung của truyền thông Nhà nước Nga ở châu Âu.

(AFP) - Các bị cáo trong vụ khủng bố ở Saint-Étienne-du-Rouvray lãnh án 8 đến 13 năm tù. Ba người thân của hai kẻ thánh chiến đã sát hại dã man linh mục Hamel ngay tại giáo đường năm 2016 đã bị tòa án hình sự đặc biệt Paris hôm qua 09/03/2022 tuyên án từ 8 đến 13 năm tù giam vì « tham gia tổ chức khủng bố ». Bị cáo thứ tư, kẻ tuyên truyền cho tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, được cho là đã chết ở Irak, bị tuyên án chung thân khiếm diện vì tội « đồng lõa ».

(AFP) - Nga tố Mỹ tài trợ một chương trình phát triển vũ khí sinh học tại Ukraina. Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Nga Igor Konachenkov trong cuộc họp báo sáng 10/03/2022 cho biết đã « tìm thấy bằng chứng » trong nhiều phòng thí nghiệm tại Ukraina cho phép khẳng định điều này. Năm 2018, Nga từng đưa ra những cáo buộc tương tự liên quan đến « một phòng thí nghiệm tại Gruzia ». Gruzia là một nước cộng hòa từng thuộc về Liên Xô cũ. Tương tự như Ukraina, Gruzia khi đó cũng có tham vọng gia nhập NATO và Liên Âu.

(AFP) - Bệnh nhân đầu tiên được ghép tim heo qua đời. David Bennett, 57 tuổi, từ trần hôm 09/03/2022. Bệnh viện của Đại Học Maryland - Mỹ, cho biết tình trạng sức khỏe của ông sa sút trong nhiều ngày trước đó. Bennet được giải phẫu hôm 07/01/2022 và đã sống được nhờ tim heo trong hai tháng. Cuộc ghép nội tạng súc vật sang người làm dấy lên hy vọng giới y khoa sẽ còn đi xa hơn nữa trong lĩnh vực này.

(AFP) - Katalin Novak, nữ tổng thống đầu tiên của Hungary. Quốc Hội Hungary ngày 10/03/2022 bỏ phiếu bầu cựu bộ trưởng bộ Gia Đình, Katalin Novak, 44 tuổi, vào chức vụ tổng thống. Nổi tiếng là một người thân cận với thủ tướng Viktor Orban, bà đã đánh bại đối thủ là chuyên gia kinh tế Peter Rona. Tháng tới, Hungary bầu lại Quốc Hội. Sáu đảng đối lập đang hợp sức với hy vọng loại đảng của Fidesz do thủ tướng Orban lãnh đạo.

