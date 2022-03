Covid-19 : WHO cảnh báo « đại dịch còn xa mới kết thúc »

WHO - COVID-19

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong một cuộc họp báo tại Cape Town, Nam Phi, ngày 11/02/2022.

Hôm nay, 11/03/2022, là đúng hai năm ngày Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) tuyên bố dịch bệnh Covid-19 là một đại dịch toàn cầu. Trong một buổi họp báo trực tuyến cách đây 2 ngày, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, lãnh đạo WHO, đã cảnh báo : « Trận dịch này còn xa mới kết thúc ».

Trong buổi họp báo, tổng giám đốc WHO không quên nhắc lại là vào ngày 30/01/2020, khi « chỉ có 100 ca bệnh được xác định ngoài biên giới Trung Quốc và chưa có ca tử vong », WHO đã nâng mức độ báo động dịch tễ lên mức cao nhất, « cơ chế khẩn cấp dịch tễ công cộng toàn cầu » (PHEIC). Nhưng đánh giá này đã không được công luận chú ý và tổng giám đốc WHO bị chỉ trích sau đó là đã chậm trễ đưa ra các biện pháp phòng ngừa.

Hậu quả là trong vòng hai năm, « hơn 6 triệu người chết » vì nhiễm bệnh. Lãnh đạo WHO nhấn mạnh dù số ca nhiễm và con số tử vong có giảm với thời gian, nhưng tuần rồi vẫn có đến 10 triệu ca bệnh được ghi nhận. Do vậy, Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định : « Đại dịch còn xa mới kết thúc và sẽ không chấm dứt ở bất kỳ nơi nào, nếu như dịch bệnh chưa được ngăn chặn ở khắp nơi ».

Theo AFP, tuyên bố này của ông Tedros Adhanom Ghebreyesus được đưa ra sau khi một báo cáo dịch tễ hàng tuần được công bố, ghi nhận tại vùng Tây Thái Bình Dương, tỷ lệ nhiễm bệnh tăng vọt cho dù số ca nhiễm mới và tử vong trên cấp độ toàn cầu lần lượt giảm ở mức 5 và 8%.

Lãnh đạo WHO cảnh báo « virus vẫn tiếp tục phát triển và thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại lớn trong việc phân phối vac-xin, các bộ xét nghiệm và điều trị ở khắp nơi. » Do vậy, theo ông, việc nhiều nước giảm đáng kể việc truy tầm và xét nghiệm là một điều đáng lo, bởi vì, điều đó « ngăn cản việc truy tìm virus, biết được chúng lây lan và phát triển như thế nào ».

Chiến lược xét nghiệm của Nam Phi hồi cuối tháng 11/2021 là một kinh nghiệm quý giá, cho phép sớm phát hiện biến thể Omicron, hiện vẫn đang lây lan mạnh trên toàn cầu.

