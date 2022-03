CHIẾN TRANH UKRAINA - CHÍNH THỐNG GIÁO

Chính Thống Giáo Nga, thế lực hậu thuẫn cuộc xâm lăng Ukraina của Putin

Thượng phụ Giáo hội Chính Thống Giáo Nga Kirill (T) và tổng thống Nga Vladimir Putin, tại Matxcơva. (Ảnh chụp năm 2012) © Yana Lapikova/AP

Trọng Thành 12 phút

Cuộc xâm lăng Ukraina của Nga không chỉ được thúc đẩy bởi các động cơ mang tính an ninh và quân sự. Đối với chính quyền Putin, tôn giáo là một lý do đặc biệt quan trọng để thuyết phục người Nga về tính chính đáng của một « chiến dịch quân sự đặc biệt ». Về phần mình, Giáo hội Chính Thống Giáo Nga công khai hậu thuẫn mạnh mẽ cuộc can thiệp quân sự của điện Kremlin.