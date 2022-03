QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Đức khẳng định muốn chi tiêu ở mức cao kỷ lục cho quân đội. Trong bối cảnh chiến tranh Ukraina, dự thảo chi tiêu quân sự được Berlin tiết lộ hôm nay 14/03/2022. Mục tiêu của Đức là đạt chỉ tiêu 2% PIB cho quốc phòng, theo khuyến nghị của NATO. Dự thảo về ngân sách quân sự 50 tỉ euro sẽ được Quốc Hội thảo luận trong những ngày tới đây. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay, chưa kể ngân sách đặc biệt 100 tỉ euro dàn trải cho nhiều năm để hiện đại hóa quân sự.

(Reuters) - Chiến tranh Ukraina : Lãnh đạo Vệ binh Quốc gia Nga thừa nhận chiến dịch tấn công của Matxcơva chậm hơn so với dự kiến. Lời thừa nhận của Victor Zolotov, lãnh đạo Vệ binh quốc gia Nga, như vậy là trái ngược so với các tuyên bố chính thức của Nga cho tới nay. Tuyên bố của quan chức này được đưa ra hôm qua 13/03/2022, bên lề một sự kiện của Chính Thống Giáo Nga và đã được đăng tải trên trang web của Vệ binh Quốc gia Nga.

(AFP) - Nga : Hơn 800 người biểu tình chống chiến tranh Ukraina bị bắt giữ. Theo tổ chức phi chính phủ OVD-Info, chuyên theo dõi các vụ biểu tình, các vụ bắt giữ đã diễn ra ngày 13/03/2022, tại 37 thành phố trong cả nước. Tại thủ đô Matxcơva, vài trăm người đã tập trung ở quảng trường Manège, gần điện Kremlin, bất chấp lệnh cấm biểu tình. Ít nhất 100 người biểu tình và nhà báo đã bị cảnh sát giải đi. Nhiều cảnh sát sơn hình chữ Z trên mũ, bày tỏ sự ủng hộ đối với quân Nga ở Ukraina.

(Reuters) - Ấn Độ dự tính mua dầu lửa và vật liệu của Nga với giá rẻ. Hai quan chức Ấn Độ xin ẩn danh hôm nay 14/03/2022 cho biết Nga đã chào hàng Ấn Độ với giá rất thấp và New Delhi rất hài lòng khi có thể tranh thủ mức giá hời đó. Họ khẳng định các biện pháp trừng phạt của quốc tế nhắm vào Matxcơva, vì quân đội Nga xâm lược Ukraina không ngăn cản Ấn Độ mua dầu lửa của Nga. Tuy nhiên, hai quan chức này không cho biết chi tiết về số lượng và giá cả. Ấn Độ nhập khẩu 80% nhu cầu dầu lửa, 2-3% lượng dầu nhập từ Nga.

(AFP) - Phim Batman 2 tuần liên tiếp dẫn đầu doanh thu phòng chiếu ở Mỹ và Canada. Từ thứ Sáu đến Chủ Nhật 13/03/2022, bộ phim Batman của hãng Warner Bros, do diễn viên Anh Robert Pattinson thủ vai chính, đã mang về cho các rạp phim Mỹ và Canada 66 triệu đô la. Với chi phí 200 triệu đô la, trong hai tuần qua, bộ phim đã mang về lần lượt 238 triệu đô la và 224 triệu đô la ở Mỹ và quốc tế. Đứng thứ hai là Uncharted (Thợ Săn Cổ Vật), bộ phim bị Việt Nam cấm chiếu vì có bản đồ “đường lưỡi bò”. Đứng thứ ba là phim quay buổi diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS.

(AFP) - Doanh thu thị trường bán đấu giá nghệ thuật đạt mức cao kỷ lục trong năm 2021 : 17,08 tỉ đô la, tăng 60% so với năm 2020 và tăng 28% so với năm 2019. Báo cáo thường niên của Artprice, công ty hàng đầu thế giới về thông tin thị trường nghệ thuật, hôm nay 14/03/2022 cho biết đứng đầu là Trung Quốc, rồi đến Mỹ. Nghệ thuật đương đại chiếm 20% thị phần, so với tỉ lệ 3% hồi năm 2000. Do dịch Covid-19, 87% các nhà bán đấu giá nghệ thuật mà Artprice theo dõi đã chuyển sang hình thức bán đấu giá trực tuyến.

(RFI) - Pháp dỡ bỏ thêm biện pháp hạn chế chống Covid-19. Hôm nay 14/03/2022, chính phủ Pháp đã quyết định dỡ bỏ phần lớn các biện pháp hạn chế chống Covid-19 như lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi khép kín, trừ phương tiện giao thông công cộng, nhà dưỡng lão hay bệnh viện, đình chỉ áp dụng giấy phép tiêm chủng ngoại trừ khi vào bệnh viện, khu an dưỡng người cao tuổi, người tàn tật.

(Reuters) - Úc trừng phạt các nhà tài phiệt Nga. Hôm nay 14/03/2022, chính phủ Úc cho biết sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với 33 nhà tài phiệt và doanh nhân Nga, bao gồm ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea Roman Abramovich và giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller để phản đối việc Nga xâm lăng Ukraina. Úc trước đó cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các chính trị gia Nga, trong đó có tổng thống Vladimir Putin, ngoại trưởng Sergei Lavrov và các thành viên của Quốc Hội Nga.

(France 24) - Ả Rập Xê Út hành quyết 81 người trong một ngày. Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út thông báo đã hành quyết 81 người hôm 12/03/2022. Có 73 người Ả Rập Xê Út, 7 người Yemen và một người Syria bị kết án tử hình với nhiều tội danh như có liên hệ với tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo, mạng lưới Al-Qaeda, phiến quân Houthi ở Yemen và “các tổ chức khủng bố khác”.

(Reuters) - Không quân Đài Loan mất thêm một máy bay chiến đấu. Hôm nay 14/03/2022, một máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Đài Loan đã lao ra ngoài khơi và rơi xuống bờ biển phía đông nam của hòn đảo. Đây là tai nạn thứ hai của không quân Đài Loan trong vòng ba tháng.

(France 24) - “The Power of the Dog” giành giải “Phim hay nhất” tại BAFTA 2022. “The Power of the Dog” đã giật 2 giải thưởng BAFTA gồm “Phim hay nhất” và “Đạo diễn xuất sắc nhất” cho Jane Campion. Bà trở thành nữ đạo diễn thứ ba giành giải Bafta cho đạo diễn xuất sắc nhất sau Chloé Zhao (Nomadland) và Kathryn Bigelow (Minesweepers).

(AFP) - Chiến tranh Ukraina : Đài Loan huấn luyện cho hàng trăm quân dự bị. Đợt thao dợt được tổ chức trong ngày hôm nay, 14/03/2022, diễn ra trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraina. Trong khi đó, Bắc Kinh xem hòn đảo tự trị này như là một phần lãnh thổ và tuyên bố một ngày nào đó sẽ chiếm lại kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Trong luận điểm này, Trung Quốc có được sự hậu thuẫn của Nga, khi cho rằng Đài Loan là “một phần không thể tách rời” của Trung Quốc.

(AFP) - Châu Âu : “Điểm nóng” mới cho nhập khẩu vũ khí thế giới. Một báo cáo tham chiếu công bố ngày 14/03/2022, khẳng định tăng trưởng thị trường vũ khí châu Âu tăng mạnh trong 5 năm vừa qua. Xu hướng này sẽ còn tiếp tục tăng lên với việc nhiều nước thông báo tái trang bị vũ khí trước mối đe dọa mới từ Nga.

