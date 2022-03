QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

( AFP ) – Giá dầu xuống dưới ngưỡng 100 đôla. Hôm nay, 16/03/2022 đã giảm nhẹ, xuống dưới ngưỡng 100 đôla/thùng, do các thị trường lạc quan về đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraina, cũng như về thương lượng hồ sơ hạt nhân Iran. Một yếu tố khác khiến giá dầu giảm đó là mức cầu đang chậm lại. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế hôm nay lo ngại một cú « sốc » về mức cung dầu hỏa thế giới, do tác động của các biện pháp trừng phạt Nga về chiến tranh Ukraina. Nga nước xuất khẩu dầu thô đứng hàng thứ hai thế giới.

( AFP ) – Chính phủ Pháp sẵn sàng thảo luận vấn đề tự trị của đảo Corse. Hôm nay, 16/03/2022, chính phủ Pháp tuyên bố sẵn sàng đi đến mức cho đảo Corse được hưởng quy chế tự trị, nhằm làm dịu những căng thẳng trên hòn đảo này. Bạo động đã bùng nổ tại đảo Corse sau vụ nhà hoạt động đòi độc lập Yvan Colonna bị hành hung trong tù và nay trong tình trạng rất nguy kịch. Yvan Colonna bị kết án tù chung thân trong vụ giết hại tỉnh trưởng Claude Érignac. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin sẽ đến thăm đảo này trong hai ngày hôm nay và ngày mai. .

(HRW) – Human Rights Watch (HRW) phản đối Việt Nam ngăn chận tự do đi lại của các nhà hoạt động. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm nay 16/03/2022 cho biết chính quyền Việt Nam đã ngăn một số nhà hoạt động dân chủ ở Hà Nội tham gia một sự kiện hôm 05/03, do đại sứ quán Ukraina tổ chức để gây quỹ ủng hộ những người gặp khó khăn vì cuộc xâm lăng của Nga. Trước đó, trang Văn Việt đã tố cáo cơ quan an ninh ngăn trở nhà thơ Thái Hạo đi nhận giải thưởng về thơ. Ông Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch lên án các hành động này, kêu gọi chấm dứt việc chính quyền « vi phạm quyền tự do đi lại, tự do ngôn luận của người dân ».

(AFP) – Nga trừng phạt Biden và nhiều quan chức Mỹ. Hôm 15/03/2022 Matxcơva loan báo trừng phạt tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều quan chức cao cấp, trong đó có ngoại trưởng Antony Blinken, để trả đũa những biện pháp cấm vận của Washington do Nga xâm lược Ukraina. Tổng cộng 13 viên chức Mỹ bị nhắm đến. Theo bộ Ngoại Giao Nga, đó là hậu quả của xu hướng « bài Nga » mà chính quyền Mỹ theo đuổi, tuy nhiên không nói cụ thể biện pháp trừng phạt.

(RFI) – Slovakia trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga vì làm gián điệp liên quan đến Ukraina. Slovakia hôm 15/03/2022 quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao Nga sau khi báo chí tiết lộ các hoạt động thu thập thông tin của họ, chủ yếu liên quan đến Ukraina láng giềng. Cảnh sát cho biết những hoạt động này mang tên rất Nga là « Katioucha » và « Matriochka ». Viện Kiểm sát mở điều tra về hai công dân Slovakia, là biên tập viên một trang web chuyên bóp méo thông tin và một người khác ở Học viện Quân sự. Slovakia là thành viên NATO, trong những tuần tới sẽ đón tiếp các toán quân nhiều nước để thành lập một nhóm chiến thuật gần biên giới Ukraina. Theo bộ Quốc Phòng Slovakia, quân đội Nga mưu toan oanh kích sân bay Oujgorod nằm cách Slovakia chỉ hai kilomet.

(AFP) – Bắc Triều Tiên thất bại trong một vụ thử tên lửa. Quân đội Hàn Quốc hôm nay 16/03/2022 cho biết: Bắc Triều Tiên hồi 9g30 sáng đã bắn đi một « quả đạn không xác định », từ khu vực Sunan nhưng vụ phóng dường như đã thất bại. Truyền thông Nhật Bản đưa tin là Bình Nhưỡng có thể đã bắn đi một tên lửa đạn đạo, dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng giấu tên.

(AFP) – Nga đứng trước nguy cơ bị vỡ nợ vị đã đến thời hạn thanh toán đầu tiên. Vào hôm nay, 16/03/2022, Mátxcơva phải hoàn trả 117 triệu đô la cho hai khoản trái phiếu Eurobonds. Tuy nhiên, sau vụ xâm lược Ukraina, một phần dự trữ của Nga ở nước ngoài, khoảng 300 tỷ đô la, đã bị đóng băng do các lệnh trừng phạt của phương Tây, khiến cho Mátxcơva không có tiền trả nợ.

(AFP) – Chiến tranh Ukraina: Bóng đá Nga vẫn bị cấm thi đấu ở châu Âu. Tòa Án Trọng Tài Thể Thao vào hôm qua 15/03/2022 đã từ chối đình chỉ các biện pháp cấm thi đấu mà UEFA áp dụng cho các câu lạc bộ và đội tuyển Nga. Cụ thể, Câu lạc bộ Spartak Mátxcơva vẫn bị cấm tham dự Europa League, trong lúc đội tuyển bóng đá nữ bị loại khỏi Giải Euro mùa hè này ở Anh, ngoại trừ quyết định cuối cùng trong thời gian chờ đợi. Tòa Án Trọng Tài Thể Thao cũng phải quyết định vào cuối tuần về việc loại Nga ra khỏi World Cup 2022.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký