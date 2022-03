Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu Nga ngừng ngay các chiến dịch quân sự ở Ukraina

TÒA ÁN CÔNG LÝ QUỐC TẾ - NGA - UKRAINA

Tòa án Công lý Quốc tế, trụ sở tại La Haye, hôm qua, 16/03/2022, đã ra lệnh cho Nga đình chỉ ngay lập tức các chiến dịch quân sự ở Ukraina, bởi vì “ vô cùng lo ngại” về tầm mức của các trận giao tranh tại đây. Như vậy là tòa án cấp cao nhất của Liên Hiệp Quốc đã đáp ứng yêu cầu của phía Kiev.

Từ La Haye, thông tín viên Stéphanie Maupas tường trình:

Tòa án Công lý Quốc tế đã ra lệnh thi hành ba biện pháp khẩn cấp. Với nước Nga, tòa ra lệnh đình chỉ ngay lập tức các chiến dịch quân sự trên toàn lãnh thổ Ukraina. Tòa cũng yêu cầu Matxcơva phải bảo đảm làm sao không một đơn vị quân sự nào, không một nhóm vũ trang nào dưới sự kiểm soát của Nga cũng như bất cứ cá nhân nào có những hành động theo hướng tiếp tục các chiến dịch quân sự.

Hai biện pháp đầu đã được tòa gần như nhất trí thông qua. Chỉ có 2 trong số 15 thẩm phán, thẩm phán Nga và thẩm phán Trung Quốc là đã quyết định bỏ phiếu chống.

Biện pháp thứ ba, lần này là được toàn bộ các thẩm phán thông qua, yêu cầu cả hai bên Ukraina cũng như Nga không được làm cho xung đột trở nên trầm trọng hơn.

Như vậy là Tòa án Công lý Quốc tế đã đáp ứng phần lớn các yêu cầu của Ukraina. Tổng thống Zelensky đã ngay lập tức chào mừng thắng lợi trên mạng Twitter. Lệnh của tòa mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng tòa lại không có phương tiện để bắt buộc thi hành.

Không ai nghĩ là phán quyết nói trên sẽ ngăn chặn được chiến tranh Ukraina, nhưng có thể được sử dụng trong tương lai trong các cuộc đàm phán ngoại giao hoặc trước các diễn đàn quốc tế khác. Đó là giải thích của một đại diện Ukraina tại tòa.

Đại diện của Nga đã không có mặt tại phiên xử. Trong một bức thư gởi các thẩm phán, Matxcơva bác bỏ thẩm quyền của Tòa án Công lý Quốc tế trong hồ sơ này.

Hôm qua, Nga đã yêu cầu dời cuộc biểu quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về một dự thảo nghị quyết “nhân đạo” về Ukraina do Matxcơva đề nghị. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra ngày mai, nhưng theo AFP, một số nhà ngoại giao nghĩ rằng văn bản có thể sẽ bị rút lại do không có đủ sự ủng hộ của các đồng minh thân cận nhất của Nga.

