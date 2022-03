Chiến tranh Ukraina: Zelensky kêu gọi Nga đàm phán nghiêm chỉnh

CHIẾN TRANH - NGA - UKRAINA

Hôm nay, 19/03/2022, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Matxcơva chấp nhận đàm phán nghiêm chỉnh về hòa bình, để tránh cho nước Nga những hậu quả “cho nhiều thế hệ”.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trong một video được phát trên mạng xã hội Facebook, ông Zelensky, được quay phim vào ban đêm trên một con đường không một bóng người, khẳng định : ”Các cuộc đàm phán về hòa bình và an ninh của Ukraina là cơ may duy nhất để nước Nga giảm thiểu những thiệt hại do những sai lầm của chính họ gây ra.”

Kể từ khi tổng thống Putin phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina ngày 24/03, Kiev và Matxcơva đã mở nhiều cuộc đàm phán trực tiếp hoặc qua video.

Theo hãng tin AFP, tối qua, trưởng phái đoàn đàm phán của Nga khẳng định lập trường của hai bên đã “xích lại gần nhau” trên vấn đề quy chế trung lập của Ukraina giống như Áo và Thụy Điển, đồng thời đã đạt được những tiến bộ về “phi quân sự hóa” Ukraina.

Nhưng một thành viên của phái đoàn Ukraina, cố vấn của tổng thống, ông Mikhailo Podoliak cho biết “các tuyên bố của phía Nga chỉ là những yêu cầu ban đầu của họ”. Trên mạng Twitter, ông khẳng định: Lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi: “ngừng bắn, triệt thoái quân Nga, các bảo đảm an ninh mạnh mẽ với những công thức cụ thể”.

Putin: Ukraina phạm “tội ác chiến tranh”

Theo điện Kremlin, hôm qua, trong cuộc điện đàm với tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tổng thống Nga Putin lại cáo buộc Ukraina đã phạm “nhiều tội ác chiến tranh”, đồng thời khẳng định là quân Nga đã “làm hết sức trong khả năng” để tránh tấn công vào thường dân.

Về phần tổng thống Macron, theo điện Elysée, ông cho biết “hết sức quan ngại” về tình hình ở thành phố cảng Mariupol hiện đang bị quân Nga bao vây. Một lần nữa tổng thống Pháp yêu cầu các bên tôn trọng ngay lập tức lệnh ngừng bắn ở Ukraina.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký