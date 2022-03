QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Tai nạn máy bay tại Trung Quốc: Chưa tìm ra nguyên nhân. Gần 24 giờ sau vụ rơi máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines gần Ngô Châu, cơ quan chức năng Trung Quốc vẫn chưa xác định được nguyên nhân của thảm họa. Hôm qua 21/03/2022, hãng hàng không Trung Quốc đã chia buồn với gia đình các nạn nhân của vụ rơi máy bay, nhưng không nêu rõ số người chết. Công việc tìm kiếm rất phức tạp do địa hình hiểm trở và cây cối rậm rạp. Thi thể các hành khách có thể đã bị thiêu rụi hoàn toàn do máy bay bị nổ.

(HRW) – HRW kêu gọi trả tự do cho nhà báo Lê Văn Dũng. Hôm nay 22/03/2022, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đã yêu cầu nhà chức trách Việt Nam hủy bỏ ngay lập tức các cáo buộc với nhà báo Lê Văn Dũng và trả tự do cho ông. Công an Việt Nam đã bắt ông Lê Văn Dũng vào ngày 30/06/2021 tại Hà Nội, với cáo buộc đã đăng những video "tuyên truyền chống nhà nước" trên Facebook và YouTube. Tòa án thành phố Hà Nội dự kiến xét xử ông vào ngày mai 23/03/2022. Nếu bị kết tội, ông có thể lãnh án tù lên tới 12 năm.

(AFP) – Nga tăng cường kiểm soát thông tin. Các nghị sĩ Nga hôm nay, 22/03/2022, đã thông qua dự luật cho phép trừng phạt nghiêm khắc những ai « thông tin dối trá » về hành động của Nga ở nước ngoài. Vũ khí trấn áp mới này cho phép Nga kiểm soát các luồng thông tin về cuộc tấn công của Nga vào Ukraina.

(AFP) – Nhà báo Nga bán đấu giá giải thưởng Nobel để gây quỹ giúp người tị nạn Ukraina. Dmitri Mouratov, đồng giải thưởng Nobel Hòa Bình 2021, hôm 22/03/2022 đề nghị đem bán đấu giá huy chương Nobel ông đã nhận được hồi tháng 11/2021. Dmitri Mouratov là tổng biên tập của báo Novaïa Gazet, một trong những tờ báo độc lập hiếm hoi còn hoạt động tại Nga. Một lần nữa, Novaïa Gazeta kêu gọi ngừng bắn « ngay lập tức » tại Ukraina

(AFP) – Nhật Bản lo nguy cơ thiếu điện. Chính phủ Nhật Bản hôm nay, 22/03/2022, kêu gọi người dân hạn chế tiêu thụ điện năng, do lo ngại nhu cầu điện tăng vọt vì đợt giá lạnh. Lượng điện sản xuất từ các nhà máy nhiệt điện bị giảm bớt do những trận động đất xảy ra trong tuần rồi.

(AFP) – Sri Lanka triển khai quân đội tại các trạm xăng. Hôm nay, 22/03/2022, quân đội được triển khai tại nhiều trạm bán nhiên liệu sau những cuộc biểu tình dữ dội. Hàng ngàn xe động cơ xếp hàng đổ nhiên liệu vào lúc đất nước Nam Á này đang trải qua một đợt khủng hoảng kinh tế và tài chính tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập. Hôm qua, chính quyền cũng đã thông báo hoãn những kỳ thi do bị khan hiếm giấy.

(AFP) – Thế Vận Hội Paris 2024 : một nửa số vé được bán với giá 50 euro hoặc thấp hơn. Hôm nay 22/03/2022, các nhà tổ chức Thế Vận Hội Mùa hè Paris 2024 đã công bố chiến lược bán vé. Đáng chú ý là một nửa số vé sẽ được bán với giá 50 euro hoặc thấp hơn. Tổng cộng sẽ có hơn 13,4 triệu vé được bán : 10 triệu vé cho Thế Vận Hội và 3,4 triệu vé cho Thế Vận Hội dành cho người khuyết tật Paralympic.

