Nga đang thiếu trên 80 loại thuốc trị bệnh

Theo một cuộc điều tra nội bộ trong giới bác sĩ Nga được nhật báo Védomosti công bố, hiện các nhà thuốc tây ở Nga đang thiếu trên 80 loại dược phẩm. Từ nhiều tuần qua người dân đổ xô đi mua thuốc, và nhiều bệnh nhân cần chữa trị lâu dài đang gặp khó khăn.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri cho biết thêm chi tiết :

Thuốc kháng viêm, insuline, thuốc trị ung thư, bệnh tim hay bệnh suyễn… Danh sách những loại thuốc mà các hiệu thuốc trên toàn nước Nga đang thiếu gây chóng mặt. Đó là kho thuốc dự trữ để phòng khi nguồn cung gặp khó khăn, hoặc do bùng nổ các loại bệnh? Các bác sĩ khi được hỏi khẳng định, đó là do tâm lý lo sợ nhưng đã qua rồi. Tuy nhiên các bệnh nhân và thân nhân họ đã chuẩn bị đối phó, chủ yếu qua việc lập ra các kênh hỗ trợ trên Telegram.

Một người cho biết : « Tôi là thành viên một nhóm Telegram chuyên trao đổi những chuyện khôi hài, và bỗng có lúc xuất hiện một tin không buồn cười chút nào. Một phụ nữ nhờ giúp đỡ để mua thuốc cho người mẹ đang ở Oufa thuộc miền tây. Loại thuốc này tôi dùng hàng ngày, và những người có vấn đề về tuyến giáp như tôi đều cần đến. Tôi nhận ra khó khăn của người ấy và nói sẽ giúp, chính lúc đó tôi nảy ra ý định lập một nhóm công khai để mọi người tìm được thuốc men ở tất cả các thành phố nước Nga ».

Các bác sĩ khuyến cáo thay những loại thuốc quen dùng bằng thuốc có cùng gốc (generique) của Nga, nói rằng tình hình sẽ trở lại bình thường. Riêng thuốc trầm cảm, thì từ đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina số bán đã tăng gấp bốn lần so với năm ngoái, theo báo Kommersant. Doanh số thuốc ngủ và thuốc an thần loại nhẹ được bán tự do cũng tăng gấp đôi.

