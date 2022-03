QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Philippines và Mỹ tập trận lớn chưa từng thấy. Các quan chức Mỹ cho biết hôm qua, 22/03/2022, gần 9.000 binh sĩ Philippines và Mỹ sẽ tham gia các cuộc tập trận kéo dài 12 ngày trên đảo chính Luzon, bắt đầu từ ngày 28/3. Đại sứ quán Mỹ ra thông báo cho biết tập trận bao gồm huấn luyện bắn đạn thật, chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và bảo vệ an ninh hàng hải. Theo giới quan sát, cuộc tập trận quy mô nói trên thể hiện quan hệ quốc phòng mật thiết Phi – Mỹ trước các đe dọa gia tăng từ Trung Quốc.

(Vietnamnet) - Vietnam Airlines tạm dừng khai thác đường bay đến Nga từ 25/3. Tối hôm qua, 22/3, hãng hàng không quốc gia Việt Nam thông báo tin trên. Lý do chính được đưa ra là hãng cần xem xét các quy định liên quan đến vấn đề bảo hiểm về phương tiện và bảo hiểm hành khách trong các tuyến bay đến và đi từ Nga. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh phương Tây siết chặt các trừng phạt nhắm vào Nga, do Matxcơva can thiệp quân sự tại Ukraina.

(AFP) - Nga và Ukraina khẳng định đàm phán ngừng bắn « khó khăn ». Hôm nay, 23/03/2022, lãnh đạo đàm phán Ukraina, ông Mykhaïlo Podoliak, cho báo giới biết : « các đàm phán đang diễn ra khá khó khăn, vì phía Ukraina có các lập trường rõ ràng và mang tính nguyên tắc ». Ngược lại, ngoại trưởng Nga Sergueil Lavrov cũng đánh giá các đàm phán đang gặp khó khăn, nhưng đổ lỗi cho phía Ukraina « thường xuyên thay đổi lập trường » và tố cáo Hoa Kỳ cản trở đàm phán. Sau nhiều vòng đàm phán trực tiếp không đạt kết quả. Kể từ ngày 14/03, hai bên tiếp tục thương lượng trực tuyến. Các cuộc thương lượng diễn ra thường xuyên, theo lãnh đạo đàm phán Ukraina.

(AFP) - Afghanistan: Taliban đóng cửa các trường trung học dành cho nữ sinh. Thông báo được chính quyền Taliban đưa ra hôm nay, 23/03/2022, chỉ vài giờ sau khi các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông được mở cửa trở lại. Trả lời AFP, phát ngôn viên Taliban, Inamullah Samangani, khẳng định : « Vâng, đó là sự thật », nhưng không giải thích gì thêm. Từ khi Taliban lên nắm quyền, cộng đồng quốc tế gây áp lực để chính quyền mới ở Afghanistan bảo đảm quyền học tập của học sinh nữ, gắn việc bảo đảm quyền này với đàm phán về viện trợ và việc công nhận chế độ Hồi giáo.

