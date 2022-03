QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Bộ trưởng Quốc Phòng Nga không xuất hiện trước công chúng từ hai tuần nay, điện Kremlin giải thích lý do vắng mặt. Sự vắng mặt của ông Shoigou gây nhiều đồn đoán. Hôm nay, 24/03/2022, điện Kremlin ra thông báo khẳng định bộ trưởng Quốc Phòng Sergei Shoigu vẫn đang hoạt động bình thường. Người phát ngôn của điện Kremlin, Dmitri Peskov, cho biết bộ trưởng Shoigu vừa báo cáo với tổng thống về « chiến dịch quân sự đặc biệt » tại Ukraina. Phát ngôn viên điện Kremlin giải thích với báo chí Nga: "bộ trưởng bộ Quốc Phòng có rất nhiều việc phải làm ngay bây giờ... và đây không phải lúc để xuất hiện trước truyền thông".

(AFP) - Cựu ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright từ trần, thọ 84 tuổi. Là phụ nữ đầu tiên đứng đầu bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từ năm 1997 đến 2001, dưới thời tổng thống Bill Clinton, bà Madeleine Albright qua đời vì bệnh ung thư hôm 23/03/2022. Trên cương vị ngoại trưởng, bà đã hai lần công du Việt Nam vào năm 1997 và 1999. Từng thúc đẩy chính quyền Clinton can thiệp để ngăn chặn cuộc giệt chủng nhắm vào người Hồi Giáo ở Sebrenica-Kosovo do chế độ của tổng thống Serbia Slobodan Milosevic tiến hanh. Tháng trước, trên báo New York Times, cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ lên án tổng thống Vladimir Putin « phạm phải một sai lầm lịch sử » khi tấn công Ukraina.

(AFP) – Chiến tranh Ukraina : Một nữ phóng viên điều tra Nga thiệt mạng trong một trận bom tại Kiev. Cô Oksana Baulina tử nạn hôm qua, 23/03/2022, trong lúc đang quay phim về các thiệt hại sau một trận oanh kích tại một trung tâm thương mại ở quận Podil, tây bắc thủ đô Kiev. « The Insider » thông báo tin trên. The Insider là một trang mạng độc lập sử dụng tiếng Nga, chuyên về điều tra, hiện có trụ sở tại Latvia. Người phóng viên vừa qua đời là một cộng tác viên của The Insider. Mạng « The Insider » – do nhà chính trị học, nhà báo Nga Roman Dobrokhotov sáng lập - cho biết phương tiện truyền thông này vẫn đang tiếp tục đưa tin về chiến tranh tại Ukraina, về các tội ác chiến tranh của quân đội Nga.

(AFP) – Cơ quan không gian của Nga Roscosmos cũng đòi các đối tác quốc tế thanh toán bằng đồng rúp. Vào lúc Matxcơva đòi châu Âu thanh toán hóa đơn khí đốt bằng đồng rúp, lãnh đạo Roscosmos hôm 23/03/2022 cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Tuần trước, Dmitri Rogozine, đã lấy làm tiếc chiến tranh Ukraina làm gián đoạn nhiều chương trình hợp tác giữa cơ quan không gian của Nga và châu Âu, đồng thời đe dọa lệnh trừng phạt của quốc tế có nguy cơ làm phương hại đến hoạt động của trạm không gian quốc tế ISS.

(AFP) – Tòa án Nhân quyền châu Âu (CEDH) tiếp tục xem xét các khiếu nại chống Matxcơva đến 16/09/2022. Tòa ra thông báo như trên hôm qua, 23/03. Nga bị khai trừ khỏi Hội Đồng Toàn Châu Âu kể từ ngày 16/03, do tấn công Ukraina. Tòa án CEDH là một định chế tư pháp của Hội Đồng Toàn Châu Âu. Vào thời điểm đó, Tòa CEDH tuyên bố đình chỉ xem xét khiếu nại chống Nga. Trên thực tế, Tòa CEDH « vẫn có thẩm quyền để xem xét các khiếu nại nhắm vào Liên Bang Nga » liên quan đến những hành động bị coi là xâm phạm Công ước châu Âu về Nhân quyền, cho đến ngày 16/09/2022. Như vậy, kể từ giờ, chính quyền Nga vẫn tiếp tục đứng trước nguy cơ bị truy tố ra Tòa án này về các hành động xâm phạm nhân quyền, tại Nga và Ukraina, phạm phải trước thời điểm nói trên.

(Reuters) – Điện Kremlin tố cáo phương Tây đòi loại Nga ra khỏi khối G20. Trong cuộc họp báo hôm 23/03/2022, phát ngôn viên của tổng thống Putin nêu đích danh Hoa Kỳ gây sức ép để loại Nga ra khỏi thượng đỉnh G20 tổ chức vào tháng 10/2022 tại Bali, Indonesia. Trung Quốc lập tức đứng về phía Matxcơva qua tuyên bố Nga là « thành viên quan trọng » trong số 20 nền kinh tế có trọng lượng nhất thế giới, do vậy hoàn toàn có cơ sở để dự thượng đỉnh Bali. Bắc Kinh phản đối việc viện cớ chiến tranh Ukraina để loại Nga ra khỏi khối G20. Đại sứ Nga tại Indonesia báo trước tổng thống Vladimir Putin sẽ đến dự sự kiện trọng đại này.

(RFI) – Ngày Thế giới chống Lao : Tử vong do bệnh lao lần đầu tiên tăng trở lại từ 10 năm nay. Nhân ngày Thế giới chống Lao, 24/03/2022, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia tăng cường chống lại căn bệnh vốn được coi là gây chết người nhiều nhất thế giới. Đại dịch Covid-19 khiến các nỗ lực phòng và điều trị bệnh lao bị ảnh hưởng mạnh.

