Úc và New Zealand lo lắng về thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Salomon

Ảnh minh họa: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (t), và thủ tướng QUần Đảo Solomon Manasseh Sogavare duyệt qua hàng quân danh dự nhân lễ đón tiếp tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 09/10/2019. AP - Mark Schiefelbein

Phan Minh 1 phút

Quần đảo Salomon hôm nay 25/03/2022 xác nhận đang thiết lập quan hệ đối tác với Trung Quốc để ứng phó với các mối đe dọa an ninh và bảo đảm an toàn cho việc đầu tư như một phần của quá trình đa dạng hóa quan hệ an ninh của mình.