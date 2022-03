QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Bloomberg) - Châu Âu lo ngại Trung Quốc có thể gửi thiết bị công nghệ để giúp Putin. Bắc Kinh có thể giúp Nga giảm tác động của các biện pháp trừng phạt bằng cách cung cấp chất bán dẫn và các loại thiết bị công nghệ khác cho Matxcơva. Nhiều quan chức Mỹ cũng cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể giúp ông Putin. Ngoài ra, chương trình nghị sự ngày 24/03/2022 giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh NATO, G7 và Liên Hiệp Châu Âu tại Bruxelles còn bàn về ảnh hưởng của Trung Quốc về tình hình ở Ukraina.

(AFP) - Hơn một nửa trẻ em Ukraina phải rời nơi ở vì chiến tranh. Theo giám đốc của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, đây là sự di cư ở quy mô lớn của trẻ em nhanh nhất kể từ Thế Chiến II. Trong thông cáo ngày 24/03/2022, UNICEF thống kê khoảng 4,3 triệu trẻ em Ukraina phải sơ tán, trong đó có khoảng 1,8 triệu em rời lãnh thổ Ukraina, 81 em bị chết và 108 em bị thương vì chiến tranh.

(AFP) - Chủ tịch Interpol bị điều tra tại Pháp vì cáo buộc « tra tấn » và « hành vi man rợ ». Tháng 01/02022, Trung tâm Nhân quyền vùng Vịnh (Gulft Centre for Human rights, GCHR) đã đệ đơn kiện ông Ahmed Nasser Al-Raisi, người Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, hiện giữ chức chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), trụ sở tại Lyon, Pháp, là một trong số những người chịu trách nhiệm về các vụ tra tấn nhà đối lập Ahmed Mansoor, bị cầm tù năm 2017. AFP ngày 24/03/2022 trích một nguồn tin nắm rõ hồ sơ cho biết Viện kiểm sát chống khủng bố (Pnat) của Pháp đã mở điều tra sơ bộ.

(RFI) - Khí đốt làm gia tăng căng thẳng ở vùng Thượng Karabakh. Từ hai tuần nay, chính quyền Erevan cáo buộc Azerbaidjan chặn nguồn khí đốt được chuyển từ Armenia cho người dân địa phương ở Thượng Karabakh và có nguy cơ gây khủng hoảng nhân đạo vì nhiệt độ ở vùng núi nam Kafkaz thường xuống dưới ngưỡng 0°C vào cuối mùa đông này. Sau 44 ngày giao tranh dữ dội vào cuối năm 2020, Azerbaidjan kiểm soát phần lớn các vùng đất quanh Thượng Karabakh.

(AFP) - Lễ trao giải Oscars diễn ra tối Chủ Nhật 27/03/2022. Giải thưởng điện ảnh danh tiếng của Hoa Kỳ lần thứ 94 sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ. West Side Story, Belfast, Dune… nằm trong số 10 đề cử cho Phim hay nhất. Trong số 5 đề cử Diễn viên Nam xuất sắc nhất có nghệ sĩ Tây Ban Nha Javier Bardem (phim Being the Ricardos) và diễn viên Mỹ Will Smith (phim King Richard). Penélope Cruz (trong phim Madres Paralelas) và Nicole Kidman (trong phim Being the Ricardos) được đề cử trong hạng mục Diễn viên Nữ xuất sắc nhất. Để thu hút thêm khán giả truyền hình (chưa đầy 10 triệu người trong lễ trao giải 2021), ban tổ chức quyết định ghi hình trước lễ trao giải cho 8 hạng mục kỹ thuật hoặc cho các thể loại ngắn (âm thanh, trang trí, phim tài liệu, phim ngắn…).

(AP) - Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Ấn Độ. Hôm nay 25/03/2022, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp đồng nhiệm Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval nhằm làm xuống thang căng thẳng ở biên giới giữa hai nước. Cuộc xung đột dữ dội vào tháng 6 năm 2020 giữa hai quốc gia đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc cho biết cũng đã mất 4 binh sĩ trong cuộc đụng độ này.

(Reuters) - Số ca nhiễm Covid-19 giảm ở Trung Quốc. Cơ quan y tế nước này hôm nay 25/03/2022 cho biết đã ghi nhận 1.366 trường hợp nhiễm Covid vào ngày hôm qua 24/03, giảm so với 2.054 trường hợp một ngày trước đó. Tính đến hôm qua, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 140.651 ca nhiễm có triệu chứng.

(AFP) - Đội tuyển bóng đá Ý không được dự World Cup 2022. Đây là lần thứ 2 liên tiếp các nhà đương kim vô địch Euro không được dự World Cup sau khi họ bị đội tuyển Bắc Macedonia đánh bại ở trận tranh vé vớt. Ý đã từng 4 lần vô địch World Cup vào các năm 1934, 1938, 1982 và 2006.

(Reuters) - Liên Hiệp Quốc nhận được nhiều thông tin về hố chôn tập thể tại Mariupol, Ukraina. Người đứng đầu ủy ban thanh tra trực thuộc Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Matilda Bogner hôm 25/03/2022 cho biết căn cứ vào một số nhân chứng và ảnh vệ tinh, một trong những hố chôn nói trên có ít nhất 200 thi thể. Ít nhất hơn một ngàn người Ukraina thiệt mạng từ khi xảy ra chiến tranh.

(AFP) - Phần Lan ngừng các chuyến xe lửa Allegro nối liền Saint-Petersbourg và thủ đô Helsinki. Đây là con đường duy nhất đưa người Nga sang Châu Âu. Thông báo của công ty đường sắt Phần Lan nói rõ Chủ Nhật 27/03/2022 Allegro sẽ thực hiện chuyến đi cuối cùng. Helsinki giải thích từ một tháng qua bất chấp lệnh cấm vận quốc tế trừng phạt Nga xâm lược Ukraina, Allegro được duy trì để cho phép tất cả các công dân Phần Lan hồi hương. Tuy nhiên những công dân Nga có hộ chiếu Phần Lan đã xuất ngoại qua ngả này.

