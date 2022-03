TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Tai nạn hàng không : Trung Quốc thông báo tìm thấy hộp đen thứ hai. Truyền thông Trung Quốc, hôm nay, 27/03/2022, còn khẳng định không một ai trong số 132 hành khách và phi hành đoàn còn sống sót. Chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern nối tuyến các thành phố của tỉnh Côn Minh, tây nam Trung Quốc và thành phố Quảng Châu phía nam bị rơi và vỡ tan hôm thứ Hai 21/3.

(Yonhap) – Bắc Triều Tiên thử tên lửa Hwasong-15, không phải Hwasong-17. Theo nhiều nguồn tin ngày 27/03/2022 của Mỹ và Hàn Quốc, tên lửa liên lục địa ICBM được Bình Nhưỡng phóng ngày 24/03 có thể là Hwasong-15 vì có hai ống phun động cơ, thay vì 4 như của Hwasong-17. Dù sao đây cũng là một thành công lớn vì tên lửa Hwasong-15 đã bay được 1.080 km thay vì 960 km và đạt độ cao hơn 6.200 km thay vì 4.500 km trong lần thử năm 2017. Ngoài ra, dường như Bắc Triều Tiên đang xây một « đường tắt » hướng đến đường hầm ở khu thử hạt nhân Punggue-ri, có thể là để chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân dưới lòng đất lần thứ 7.

(RFI/IQ Air) – Thủ đô New Delhi, thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2021. Báo cáo ngày 27/03/2022 của tổ chức IQ Air của Thụy Sĩ, cho thấy New Delhi giữ vị trí này 4 năm liên tiếp. Ngoài ra, 12 trên 25 thành phố ô nhiễm nhất thế giới nằm ở miền bắc Ấn Độ. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm trung bình ở New Delhi đã giảm 15% trong năm 2021 so với năm 2018. Thành phố Milano của Ý đứng thứ 4, hai thành phố Thượng Hải và Vũ Hán của Trung Quốc lần lượt đứng thứ 8 và 9.

(AFP) – Hạt nhân Iran: Liên Âu tỏ ý lạc quan về việc “sắp” đạt thỏa thuận. Điều phối viên Liên Hiệp Châu Âu phụ trách các cuộc đàm phán hạt nhân Iran, Enrique Mora có mặt tại Teheran hôm nay 27/03/2022 để gặp trưởng đoàn đàm phán Iran Ali Baghéri. Theo ông Josep Borrell, người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU, thỏa thuận có thể được đúc kết trong “vài ngày” tới đây.

(AFP) – Nga cáo buộc Azerbaijan vi phạm lệnh ngừng bắn. Bộ Quốc Phòng Nga ngày 26/03/2022, tố cáo các lực lượng Azerbaïdjan trong hai ngày 24 và 25/3 đã tiến vào khu vực do lực lượng gìn giữ hòa bình Nga chịu trách nhiệm, và như vậy vi phạm lệnh ngừng bắn ký kết giữa ba bên sau cuộc chiến Nagorny-Karabakh năm 2020. Đáp trả đồng nhiệm, bộ Quốc Phòng Azerbaijan lấy làm tiếc là « tuyên bố của Nga không phản ảnh đúng sự thật và chỉ thông qua một chiều. »

(AFP) – Đức có kế hoạch mua lá chắn tên lửa. Trả lời nhật báo Bild, báo cáo viên về ngân sách quốc phòng cho Quốc Hội Đức cho rằng nước Đức « cần phải nhanh chóng trang bị một hệ thống lá chắn tên lửa trên toàn quốc nhằm phòng thủ chống lại mối đe dọa từ Nga ». Vẫn theo vị quan chức này, « hệ thống lá chắn Arrow 3 của Israel là một giải pháp tốt » để phòng ngừa các loại tên lửa tầm xa. Được thiết kế giống hệ thống « Vòm Sắt » của Israel, hệ thống lá chắn Arrow 3 trị giá khoảng 2 tỷ euro có thể đưa vào vận hành kể từ năm 2025 tại 3 điểm ở Đức. Hiện quyết định chưa được đưa ra nhưng đảng Xã hội – Dân chủ của thủ tướng Đức ủng hộ kế hoạch này.

(AFP) - Người Nga ở Praha phản đối chính quyền Matxcơva gây chiến ở Ukraina. Khoảng 5.000 người, theo số liệu của ban tổ chức, chủ yếu là người Nga đã tập trung ở thủ đô Cộng Hòa Séc ngày 26/03/2022 để lên án cuộc tấn công Ukraina do tổng thống Putin ra lệnh và đòi chấm dứt chiến tranh với những khẩu hiệu « Putin, kẻ sát nhân », « chấm dứt chiến tranh » hoặc « Putin không phải là nước Nga ». Trước đó, nhiều nhà hoạt động đã đổ sơn đỏ, tượng trưng cho máu của các nạn nhân, lên cầu thang trước đại sứ quán Nga ở Praha. Cùng ngày, vài nghìn người cũng xuống đường ở tại Luân Đôn (Anh), mang cờ Ukraina, đòi « hòa bình cho Ukraina ».

(RFI) - Phần Lan ngừng chuyến tầu Allegro nối Helsinki và Saint-Peterburg. Chuyến tầu cuối cùng nối trực tiếp hai thành phố trong vòng 3 giờ 30 vào ngày 27/03/2022. Từ đầu cuộc chiến Ukraina, hàng nghìn người Nga đã sử dụng tuyến đường này để rời đất nước. Quyết định ngừng tuyến đường sắt trực tiếp này không chỉ do điện Kremlin đơn phương đưa ra mà còn do các biện pháp trừng phạt của phương Tây để cô lập Nga.

(AFP) – Trượt băng nghệ thuật : Pháp giành chức vô địch thế giới ở thể loại khiêu vũ trên băng. Trong giải vô địch thế giới về trượt băng nghệ thuật tổ chức tại Montpellier, miền nam nước Pháp, ngày hôm qua, 26/03, một tháng sau huy chương vàng Olympic, cặp vận động viên Pháp Gabriella Papadakis và Guillaume Cizeron đã lại đăng quang ngôi vô địch thế giới bộ môn khiêu vũ trên băng. Đây là lần thứ năm mà đôi vận động viên này đoạt chức vô địch thế giới, một kỷ lục của bộ môn trượt băng nghệ thuật Pháp. Thành tích này lại vẻ vang hơn nữa khi hai người đã giành chiến thắng với 229,82 điểm, một kỷ lục thế giới mới. Về sau Gabriella Papadakis và Guillaume Cizeron, để dành huy chương bạc và đồng là hai cặp vận động viên Mỹ. Riêng cặp Nga Victoria Sinitsina và Nikita Katsalapov, vô địch thế giới lần trước, và huy chương bạc tại Thế Vận Hội Bắc Kinh, đã bị cấm thi đấu sau chiến dịch xâm lược Ukraina của Nga.

