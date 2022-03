Nga gia tăng áp lực ở miền tây Ukraina, lùi bước tại miền nam Ukraina

NGA - UKRAINA - QUÂN SỰ

Về tình hình tại Ukraina, Kiev báo động nhiều đám cháy bùng lên trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl do quân đội Nga kiểm soát. Mariupol lún sau vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Quân Nga lùi bước tại Mykolaiv trong lúc Ukraina kiểm soát trở lại Trostyanets, đông bắc Ukraina.

Trên mạng xã hội Telegram tối Chủ Nhật 27/03/2022 phó thủ tướng Ukraina, Iryna Vereshchuk báo động “nhiều đám cháy” với những “hậu quả nghiêm trọng” đang bùng lên gần khu vực nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl. Đây là một khu vực quân đội Nga kiểm soát từ đầu xung đột. Kiev yêu cầu quốc tế thành lập một vùng “phi quân sự” tại Tchernobyl để bảo đảm an toàn. Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế AIEA trấn an công luận rằng “mức độ an toàn” của các nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl “không có gì thay đổi”. AFP lưu ý từ ngày 09/03/2022 AIEA không còn trực tiếp nhận được các thông tin liên quan đến khu vực nhà máy điện nguyên tử này.

Chiến sự có khuynh hướng lan sang miền tây Ukraina

Về tình hình chiến sự quân Nga tiếp tục tiến hành các đợt oanh kính nhắm vào thủ đô Kiev, và thành phố lớn thứ nhì của Ukraina là Kharkov. Theo một số nhà quan sát Nga gia tăng áp lực tại miền tây Ukraina. Ngược lại ở khu vực phía nam và đông nam sức kháng cự của đội quân Ukraina càng lúc càng mạnh.

Thông tín viên Stephane Siohan tại Ukraina cho rằng còn quá sớm để nói đến kịch bản quân Nga lùi bước hay một “bước ngoặt” trong chiến tranh Ukraina sau 1 tháng xung đột.

Không nên nhận định một cách vội vã. Sự thực là từng bước quân đội Ukraina hoạt động một cách hiệu quả hơn trong việc tấn công bọc hậu các lực lượng của Nga, với những phương pháp khá khéo léo, những đơn vị nhỏ biệt phái, trên vùng lãnh thổ mà quân đội Ukraina giờ đây làm chủ hoàn toàn. Họ đã giành lại quyền kiểm soát một số thành phố nhỏ. Điển hình là tại Trostyanets, sát với biên giới Nga trong vùng Soumy, đông bắc Ukraina. Thị trấn này đã được giải phóng nhưng đã hoàn toàn bị tàn phá.

Tối qua, một trong những cố vấn của tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Oleksiy Arestovych cho rằng trong những tuần lễ sắp tới, Ukraina sẽ tiến hành các cuộc phản công cho phép giành được chiến thắng, đặc biệt là tại các khu vực ở phía bắc thủ đô Kiev, của Tchernihiv hay Soumy. Do vậy, quân đội Ukraina hy vọng đánh đuổi được các lực lượng của Nga khỏi những vùng lãnh thổ này. Nhưng trước mắt kịch bản đó chưa xảy ra.

Tuy nhiên vẫn theo nguồn tin nói trên, phía Nga sẽ tập trung nỗ lực vào Donbass đến nay vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraina. Có khả năng tình hình tại đây sẽ xấu đi. Mục tiêu của điện Kremlyn là chiếm được Mariupol và bao vây lực lượng của Ukraina trong vùng Donbass.

Về mặt chính trị, trả lời phỏng vấn của bốn nhà báo Nga tối qua, tổng thống Zelensky nhìn nhận chủ đề chính trong cuộc đàm phán với Matxcơva liên quan đến quy chế “trung lập của Ukraina”. Đây là điều mà vào những ngày đầu cuộc xung đột, Kiev không thể chấp nhận được. Điều rất rõ ràng là công luận Ukraina không sẵn sàng thỏa hiệp. Khả năng hành động của Kiev đang bị thu hẹp lại đáng kể.

