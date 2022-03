Chính quyền Biden muốn tăng cường ngân sách quốc phòng nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc

HOA KỲ - NGÂN SÁCH

Theo nguồn tin của CNN ngày 28/03/2022, tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất 813 tỷ đô la chi tiêu quốc phòng cho năm tài khóa 2023. Như vậy, đề xuất mới cho chi tiêu quân sự của Nhà Trắng trong năm tới sẽ tăng 4% so với đệ trình năm 2022.

Đây là yêu cầu chi ngân sách quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của các chính quyền Mỹ, được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tìm cách chống lại các mối đe dọa quốc tế như Trung Quốc hay Nga.

Tổng thống Biden cũng cho biết cụ thể về ngân sách quốc gia mà ông sẽ dùng trong năm tới.

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin tường trình :

"Cho tôi xem ngân sách của bạn và tôi sẽ cho bạn biết ưu tiên của bạn là gì." Dường như đây là ý câu nói mà cha của Joe Biden từng nói với ông. Tổng thống Mỹ dành ưu tiên hàng đầu của mình cho chính sách thuế khóa, khẳng định muốn chấm dứt tình trạng lộn xộn do chính quyền tiền nhiệm để lại và giảm thâm hụt ngân sách. Vì lý do này, ông đề xuất tạo ra một loại thuế đánh vào những người giàu nhất, điều này để làm vừa lòng cánh tả. Để làm vừa lòng cánh hữu, Joe Biden nhấn mạnh đến vấn đề an ninh bằng việc gia tăng chi tiêu quân sự, trong bối cảnh tình hình quốc tế bất ổn. Nhưng trái với yêu cầu của những người cực đoan nhất thuộc đảng của mình, tổng thống Biden cũng gia tăng về chi tiêu cho an ninh nội địa, để đối phó với tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng.

“Giải pháp không phải là giảm ngân sách đối với các cơ quan cảnh sát, mà là tài trợ thêm và cung cấp cho họ tất cả các công cụ họ cần. Ngân sách này nhằm tăng cường sự hiện diện của cảnh sát khu vực trên các đường phố của chúng ta, để các nhân viên cảnh sát biết rõ hơn về địa bàn mà họ duy trì trật tự. Cơ quan Quản lý Rượu, Thuốc lá và Vũ khí, FBI sẽ có thể tuyển dụng thêm nhân viên mà họ cần để chống lại những tội ác bạo hành, bạo lực vũ trang trong các cộng đồng của chúng ta.”

Cuối cùng, Joe Biden muốn xây dựng cái mà ông gọi là một nước Mỹ tốt đẹp hơn và tăng cường các biện pháp cải thiện sinh hoạt xã hội. Cho đến nay, Quốc hội lưỡng viện đã không thể đạt đồng thuận về những đề xuất này. Do đó, điều này báo trước là các cuộc thảo luận và đàm phán sẽ kéo dài và gay go.

