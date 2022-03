Nga vẫn chấp nhận để Liên Âu thanh toán khí đốt bằng euro

NGA - EU - KHÍ ĐỐT

Sau nhiều ngày gây sức ép dọa khóa van, yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp và Nga sẽ soạn thảo lại hợp đồng với các khách hàng châu Âu, ngày 30/03/2022, trong các cuộc điện đàm với thủ tướng Đức Olaf Scholz và thủ tướng Ý, tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận là trước mắt vẫn có thể thanh toán bằng euro.

Thông tín viên RFI Anissa El Jabri tường trình từ Matxcơva :

“Khí đốt Nga trả bằng euro. Quy định này sẽ vẫn được áp dụng. Nhưng trong mọi trường hợp, đó chỉ là ngắn hạn. Cần lưu ý rằng không phải điện Kremlin lùi bước. Và như tổng thống Nga đã nói với thủ tướng Đức, cần tiến hành các cuộc đàm phán về việc thay đổi phương thức thanh toán.

Rất nhiều chuyên gia đặt câu hỏi là những hợp đồng đã được ký có thể bị thay đổi như thế nào. Nhất là khi điện Kremlin giải thích lý do về quyết định của họ : Đó là việc các nước châu Âu đóng băng dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga là “một sự vi phạm luật pháp quốc tế”. Thậm chí là hành động “ăn cắp”, theo phát biểu của ngoại trưởng Nga cách đây vài ngày.

Thanh toán khí đốt bằng đồng rúp, mục tiêu trước tiên là để tìm cách lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Đồng tiền Nga đang chịu sức ép đến mức từ nay trở đi tỉ giá với euro và đô la Mỹ cho hôm sau chỉ được Ngân hàng Trung ương quyết định vào hôm trước. Về trung hạn, Nga tìm cách tăng cường độc lập với phương Tây về chính sách tiền tệ”.

Ba Lan tìm hướng tránh phụ thuộc vào năng lượng Nga

Ngày 30/03, chính phủ Ba Lan đã thông qua thông qua một dự thảo luật cấm nhập khẩu than đá và dầu lửa Nga từ giờ đến cuối năm 2022. Ba Lan nhập gần 8 triệu tấn than từ Nga (gần 20% tổng lượng than tiêu thụ) mỗi năm thông qua các công ty tư nhân. Ba Lan cũng nằm trong số những khách hàng dầu lửa lớn nhất trên thế giới của Nga. Theo thông tín viên RFI, Vacxava tính đến khả năng nhập than đá từ Úc, Nam Phi và dầu lửa từ Ả Rập Xê Út.

