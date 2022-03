Tổ chức Y tế Thế giới công bố 3 kịch bản Covid-19 cho năm 2022

WHO - COVID 19

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tại trụ sở WHO ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 03/07/2020.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30/03/2022 công bố kế hoạch sửa đổi về chiến lược chống đại dịch Covid-19. WHO nêu lên 3 kịch bản Covid-19 cho năm 2022. Kịch bản xấu nhất là sẽ xuất hiện một biến thể mới, độc hại hơn những biến thể đã cướp đi sinh mạng của nhiều triệu người trong hơn 2 năm qua.

Theo AFP, trong cuộc họp báo, tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lưu ý theo kịch bản xấu nhất, virus corona biến thể mới sẽ có độc lực và khả năng lây bệnh cao hơn, khả năng bảo vệ trước nguy cơ bệnh nặng hoặc nguy cơ tử vong nhờ tiêm chủng hoặc nhờ miễn dịch tự nhiên sau khi nhiễm Covid biến thể cũ đều giảm sút nhanh chóng. Khi đó, thế giới sẽ phải cải tiến mạnh mẽ các loại vac-xin hiện có và bảo đảm những nhóm người có nhiều nguy cơ nhất sẽ được tiêm chủng.

Tuy nhiên, theo WHO, kịch bản có nhiều khả năng nhất là dịch bệnh bớt nghiêm trọng, nhờ vào khả năng miễn dịch cộng đồng cao hơn. Vì thế, trong cuộc họp báo, tổng giám đốc WHO hy vọng kế hoạch sửa đổi về chiến lược chống đại dịch Covid-19 lần này là kế hoạch cuối cùng. Còn theo kịch bản lạc quan nhất, các biến thể mới là những biến thể rất nhẹ, không cần cải tiến vac-xin, cũng không cần tiêm nhắc lại cho dân chúng.

Được phát hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc hồi cuối năm 2019, Covid-19 đã lan ra toàn thế giới, cướp đi sinh mạng của hơn 6 triệu người. Đây là số liệu chính thức nhưng trên thực tế, số nạn nhân dường như còn cao hơn rất nhiều. Trong tuần qua, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, có thêm 10 triệu người nhiễm virus corona và 45.000 ca tử vong mới. Trên thực tế, con số nạn nhân có thể cao hơn nhiều, vì nhiều quốc gia khi nới lỏng các biện pháp chống dịch cũng giảm mạnh công tác xét nghiệm tầm soát, khiến việc theo dõi quy mô dịch bệnh khó khăn hơn.

Pháp : Dịch vẫn lây lan, số nạn nhân vẫn tăng

Riêng tại Pháp, theo số liệu Cơ quan y tế công thông báo chiều tối hôm qua, số bệnh nhân nhập viện do nhiễm Covid-19 vẫn tiếp tục tăng. Số ca mới nhập viện và số ca bệnh nặng mới nhập khoa điều trị tích cực trong ngày hôm qua đều tăng gần 1/3 so với thứ Tư tuần trước. Trong vòng 24 giờ, có 132 người tử vong vì virus corona được ghi nhận tại bệnh viện, so với con số 101 trước đó 1 tuần. Tổng cộng tính từ đầu dịch đến nay, Pháp ghi nhận 142.143 ca tử vong vì Covid-19.

