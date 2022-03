TIN TỔNG HỢP

QUỐC TẾ

(Kyodo) - Nhật Bản dự kiến họp 2+2 với Ấn Độ và Philippines vào tháng Tư. Ngày 30/04/2022, một số nguồn tin ngoại giao cho hãng tin Kyodo biết cuộc họp giữa bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Nhật Bản với hai đồng nhiệm Philippines diễn ra vào đầu tháng Tư, với Ấn Độ vào giữa tháng Tư, đều diễn ra tại Tokyo. Nhật Bản muốn tăng cường quan hệ an ninh trong bối cảnh cuộc chiến của Nga tại Ukraina làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh có khả năng gia tăng hoạt động quân sự ở Ấn Độ-Thái Bình Dương và mối đe dọa tên lửa, hạt nhân từ Bắc Triều Tiên.

(AFP) - Mức độ được lòng dân của TT Nga Putin tăng vọt trong nước. Theo kết quả khảo sát độc lập Viện Levada công bố hôm nay 31/03/2022, từ khi điều quân xâm lược Ukraina, tổng thống Nga Putin lại càng được lòng dân. Khoảng 83% số người được hỏi ủng hộ hành động của Vladimir Putin, tăng 12 điểm so với khảo sát hồi tháng 02/2022. Các cuộc thăm dò ý kiến do các cơ quan tổ chức thân chính phủ Nga công bố tuần trước cũng cho thấy điểm tín nhiệm của ông Putin là trên 80%.

(AFP) - Quần đảo Salomon và Trung Quốc ký kết thỏa thuận an ninh. Chính quyền Salomon hôm nay 31/03/2022 thông báo đã thống nhất với Bắc Kinh các điều khoản trong khuôn khổ hợp tác song phương về an ninh. Thỏa thuận sẽ được Ngoại trưởng hai nước ký. Các nước phương Tây e ngại rằng thỏa thuận này mở đường cho Trung Quốc hiện diện quân sự ở vùng Nam Thái Bình Dương. Hồi tuần trước, theo thông tin rò rỉ, thỏa thuận này sẽ cho phép Bắc Kinh triển khai lực lượng an ninh và hải quân tại quần đảo Salomon.

(Reuters) – Mỹ trừng phạt quan chức đàn áp Tân Cương : Trung Quốc hạn chế cấp thị thực nhập cảnh cho các quan chức Hoa Kỳ, để trả đũa. Bộ ngoại giao Trung Quốc thông báo tin trên hôm nay, 31/03/2022. Hồi tuần trước, bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố quyết định hạn chế cấp thị thực cho các quan chức Trung Quốc tham gia vào « các hành vi đàn áp » chống các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo. Hoa Kỳ đang chính thức xem xét tội ác diệt chủng của chính quyền Trung Quốc chống lại cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương.

(AFP) – Dự báo kém về cuộc xâm lăng Ukraina : Lãnh đạo tình báo quân sự Pháp phải rời chức vụ sớm. Hôm qua, 30/03, ông Éric Vidaud, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Pháp, thông báo rời chức vụ sau khi được bổ nhiệm cách nay bảy tháng. Các nguồn tin của AFP cho biết, sự ra đi sớm này là hậu quả của việc ngành tình báo quân sự đã kém thông tin về các vấn đề liên quan đến cuộc xâm lược Ukraina của Nga.

(AFP) - Viện Hàn Lâm Oscar cam kết không bỏ qua “cú tát” của Will Smith. Ngày 30/03/2022, Viện Hàm Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện Ảnh Mỹ cho biết đã bắt đầu thủ tục kỷ luật đối với nghệ sĩ được trao giải Nam diễn viên xuất sắc nhất. Tối cùng ngày, xuất hiện lầu đầu sau khi bị diễn viên Will Smith tát trong lễ trao giải Oscar, Chris Rock cho biết “vẫn chưa nguôi ngoai” vì chuyện xảy ra và một lúc nào đó sẽ nói về tình huống đó “một cách nghiêm túc và hài hước”. Sau khi tát Chris Rock trên sân khấu, Will Smith bị mời ra khỏi lễ trao giải nhưng đã không chấp hành.

