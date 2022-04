CHIẾN TRANH UKRAINA

Chiến tranh Ukraina : TT Ukraina cách chức hai quan chức cấp cao bị coi là "những kẻ phản bội"

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy phát biểu tại Kiev (Ukriana) ngày 31/03/2022 về cuộc chiến do Nga khởi động. Ảnh chụp màn hinh video. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Phan Minh 2 phút

Trong một bài phát biểu qua video được Reuters trích dẫn, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua 31/03/2022 cho biết, ông đã cách chức hai quan chức cấp cao của cơ quan an ninh quốc gia với lý do họ là những kẻ phản bội. Hai người bị cách chức là tổng giám đốc an ninh nội địa và giám đốc cơ quan an ninh quốc gia của thành phố Kherson.