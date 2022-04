QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Sky News) – Úc muốn Việt Nam trả tự do cho ông Châu Văn Khảm. Hôm nay, 06/04/2022, ngoại trưởng Marise Payne xác nhận là chính phủ vẫn cố can thiệp để công dân Úc gốc Việt, Châu Văn Khảm được trả tự do và trở về Úc. Nhà hoạt động Châu Văn Khảm đã bị cầm tù ở Việt Nam kể từ năm 2019 do có tham gia vào đảng Việt Tân. Bộ trưởng Payne cho biết chính phủ Úc rất quan ngại về tình trạng sức khỏe của ông Châu Văn Khảm, năm nay đã 72 tuổi.

(AFP) – Hồng Kông bắt 6 người về tội « phản loạn ». Hôm nay, 06/04/2022, cảnh sát Hồng Kông thông báo 6 người đã bị bắt và bị kết tội « phản loạn » do đã gây rối trong các phiên xử tại tòa trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 năm nay. Luật về tội « phản loạn » đã có từ thời Hồng Kông còn là thuộc địa Anh, nhưng đã được chính quyền đặc khu này sử dụng lại kể từ năm ngoái để đàn áp đối lập.

(AFP) - Tổng thống Sri Lanka mất đa số tại Quốc Hội. Đảng cầm quyền của tổng thống Gotabaya Rajapaksa đến ngày hôm qua 05/04/2022 đã mất đa số tại Hạ Viện sau khi lần lượt các dân biểu của đảng này tuyên bố không ủng hộ chính phủ của thủ tướng Mahinda Rajpaske, em của tổng thống. Trong khi đó các cuộc biểu tình, đòi tổng thống từ chức, phản đối việc chính phủ để khủng hoảng kinh tế trầm trọng chưa từng có, tiêp tục lan rộng ở đất nước nam Á. Tình trạng khẩn cấp được ban bố tuần qua nhằm trấn áp phong trào phản kháng hết hạn vào ngày 07/04 nếu không được Quốc hội bỏ phiếu gia hạn thêm.

(Reuters) - Mỹ thông báo bán hệ thống phòng không cho Đài Loan. Ngày 05/04/2022, Lầu Năm góc thống báo chính phủ Mỹ đã đồng ý bán cho Đài Loan trọn gói thiết bị và huấn luyện trị giá 95 triệu đô la cho hệ thống phòng không Patriot. Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng nói rõ là các trang thiết bị và đào tạo kèm theo đó có mục đích răn đe « trước những đe dọa trong vùng và để tăng cường phòng thủ » cho hòn đảo. Ngoại trưởng Đài Loan đã ra thông cáo ca ngợi thông báo trên và nhấn mạnh hệ thống vũ khí này sẽ giúp Đài Loan được bảo vệ trước « sự bành trướng quân sự liên tục cùng những khiêu khích của Bắc Kinh ».

(AFP) – Phần Lan sẽ tăng ngân sách quốc phòng 40%. Hôm nay, 06/04/2022, bộ trưởng Quốc Phòng Phần Lan thông báo là ngân sách quốc phòng của quốc gia Bắc Âu này sẽ tăng 40% từ đây đến năm 2026, do cuộc xâm lăng Ukraina của Nga. Thông báo này được đưa ra vào lúc Phần Lan, quốc gia có chung 1.340 km biên giới với Nga, đang dự tính gia nhập NATO.

(AFP) – Không gian : Amazon cũng sẽ có vệ tinh nhân tạo. Hôm qua, 05/04/2022, tập đoàn Amazon thông báo ký các hợp đồng chưa từng có với 4 công ty phóng vệ tinh, trong đó có Arianespace của châu Âu, để phóng tổng cộng hơn 3.000 vệ tinh nhân tạo trong vòng 5 năm, phục vụ cho mạng Internet vận tốc cao.

