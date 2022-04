QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Quốc Hội Pakistan biểu quyết về bất tín nhiệm thủ tướng. Hôm nay, 09/04/2022, các nghị sĩ Quốc Hội Pakistan biểu quyết về kiến nghị bất tín nhiệm thủ tướng Imran Khan. Cuộc bỏ phiếu được tổ chức sau khi Tòa án Tối cao Pakistan ra phán quyết là ông Imran Khan và những người ủng hộ ông đã hành động trái pháp luật khi từ chối đưa kiến nghị bất tín nhiệm ra biểu quyết, đồng thời ra quyết định giải tán Quốc Hội, mở đường cho bầu cử trước thời hạn trong vòng 3 tháng.

(AFP) - Vacxava triệu mời đại sứ Pháp tại Ba Lan. Hôm qua, 08/04/2022, đại sứ Pháp tại Vacxava đã bị triệu mời lên bộ Ngoại Giao để phản đối, sau khi tổng thống Emmanuel Macron cáo buộc thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki là một kẻ bài Do Thái cực hữu. Ông Macron đã phản ứng như trên sau khi lãnh đạo chính phủ Ba Lan chỉ trích kịch liệt nguyên thủ quốc gia Pháp về các cuộc điện đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin.

(AFP) - Pháp tạm giữ hai bức tranh trong bộ sưu tập Morozov của Nga. Bộ Văn Hóa Pháp hôm 09/04/2022 thông báo sẽ giữ lại hai tác phẩm đang được trưng bày tại Quỹ Louis Vuitton- Paris. Một bức thuộc về một nhà tỷ phú thân cận với điện Kremlin bị quốc tế trừng phạt và bức tranh thứ nhì là tài sản của Bảo Tàng Mỹ Thuật Dnipro–Ukraina. Tác phẩm thứ nhì này được giữ lại Paris cho đến khi nào "tình hình cho phép đưa bức tranh đó về nguyên quán một cách an toàn". Chiến tranh Ukraina và lệnh trừng phạt quốc tế đặt ra vấn đề về việc trao trả lại cho Nga bộ sưu tập của gia đình Morozov đang được triển lãm tại Paris.

(AFP) - Nga chỉ trích Youtube đình chỉ phát trực tiếp chương trình của Hạ Viện Douma. Chủ tịch Hạ Viện Viatcheslav Volodine hôm 09/04/2022 dọa "trả đũa" về việc chí nhánh này của Google "vi phạm quyền được thông tin" của người dân Nga. Kể từ sáng nay, trang chủ của hệ thống truyền hình thuộc viện Douma ngừng hoạt động. Douma-TV hiện được 145.000 người theo dõi.

(Reuters) - Covid-19 tác động đến công nghiệp xe hơi Trung Quốc. Tập đoàn xe hơi điện Nio ngừng hoạt động vì dịch Covid. Thông cáo chính thức hôm 09/04/2022 của hãng xe điện này cho biết dây chuyền sản xuất bị gián đoạn từ tháng 3/2022. Cuối tháng trước, hãng xe điện Tesla của Mỹ tại Hoa Lục cũng đã phải cho nhân viên tạm nghỉ việc vì dịch bệnh bùng phát.

(AFP) - Will Smith bị cấm cửa Oscar 10 năm vì một cú tát tai. Hàn lâm viện nghệ thuật điện ảnh Mỹ hôm 08/04/2022 đã phạt nặng nam diễn viên Will Smith. Ngôi sao điện ảnh này bị cấm dự lễ trao giải Oscar trong 10 năm sau vụ gây sốc trên sân khấu nhân lễ trao giải Oscar đêm 27/03/2022. Will Smith, nổi tiếng là có máu hài hước và hòa nhã, dễ mến, đã bất ngờ tát người dẫn chương trình Chris Rock, vì Chris Rock nói đùa về ngoại hình của Jade, vợ Will Smith.

