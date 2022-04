QUYÊN GÓP TÀI TRỢ UKRAINA

Chiến dịch quyên góp toàn cầu trợ giúp Ukraina thu được hơn 10 tỷ euro

Hội nghị quốc tế tài trợ cho nạn nhân chiến tranh Ukraina do Liên Hiệp Châu Âu và Canada tổ chức tại Vacxava, ngày 09/04/2022. AP - Czarek Sokolowski

Anh Vũ 2 phút

Hôm 09/04/2022, tại Vacxava thủ đô Ba Lan đã diễn ra hội nghị quốc tế các nhà tài trợ do Liên hiệp Châu Âu cùng Canada tổ chức, tiếp sau chiến dịch quyên góp tiền có tên gọi « Stand Up for Ukraine » nhằm trợ giúp những người Ukraina đang phải chạy nạn chiến tranh. Sau ít ngày tiến hành qua các mạng xã hội, chiến dịch đã quyên được 10,1 tỷ euro từ các chính phủ, doanh nghiệp và các cá nhân.