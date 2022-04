QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Bộ Quốc Phòng Nga loan báo hơn một ngàn lính Ukraina tại Mariupol đã đầu hàng. Thông cáo của Matxcơva hôm 13/04/2022 cho biết đã có 1026 quân nhân Ukraina buông súng, trong đó có 47 phụ nữ và 126 sĩ quan. Còn về phía Ukraina, phó thị trưởng thành phố công nghiệp Dnipro cho biết có trên 1.500 tử thi quân nhân Nga đang được giữ trong nhà xác và thành phố này hy vọng hiệp hội các bà mẹ lính Nga sẽ liên lạc với Dnipro để nhận xác con em đem về chôn cất.

(AFP) - Tổng thống Zelensky kêu gọi châu Âu can thiệp trước khi quá trễ. Phát biểu trước Quốc Hội Estonia chiều ngày 13/04/2022, tổng thống Ukraina kêu gọi châu Âu "nhanh chóng can thiệp". Theo ông, châu Âu không có chọn lựa nào khác, hoặc "ngăn chận" cỗ máy chiến tranh của nước Nga, hoặc để Matxcơva chiếm đoạt Đông Âu, "mở chiến tranh sang các quốc gia khác”.

(AFP) - Mỹ: Cảnh sát vẫn chưa tìm ra thủ phạm làm 23 người bị thương ở trạm métro New York. Hôm nay 13/04/2022, cảnh sát New York đang tiếp tục truy tìm người đàn ông đeo mặt nạ chống độc, vào giờ cao điểm sáng thứ Ba 12/04 đã ném 2 quả lựu đạn khói vào tàu, rồi xả súng, làm ít nhất 23 người bị thương. Rất may là không có nạn nhân nào gặp nguy hiểm về tính mạng. Thủ phạm được miêu tả là một người đàn ông da đen, cao khoảng 1,65m, dáng người to lớn. Từ khi đại dịch Covid nổ ra, tỉ lệ tội phạm ở New York tăng. Số vụ giết người từ 319 vụ hồi năm 2019 tăng lên thành 488 vụ trong năm 2021.

(Reuters) - Covid-19: Hơn 30 doanh nghiệp Đài Loan thông báo ngừng sản xuất tại Trung Quốc, ít nhất là đến tuần tới. Trong số các doanh nghiệp nói trên có nhiều nhà chế tạo linh kiện điện tử. Thông báo được đưa ra hôm nay, 13/04/2022, trong bối cảnh nhiều biện pháp chống dịch được tăng cường ở miền đông Trung Quốc để chặn đà lây lan của virus corona.

(AFP) - Một người Mỹ bị kết án 5 năm tù vì tư vấn cho Bắc Triều Tiên về tiền ảo. Phán quyết được tòa án Liên bang tại New York đưa ra ngày 12/04/2022. Virgil Griffith, 39 tuổi, được biết đến như một tin tặc và chuyên gia về tiền ảo, bị kết án 63 tháng tù vì đã cố vấn cho Bắc Triều Tiên lách các biện pháp trừng phạt của quốc tế. Virgil Griffith là kỹ sư tin học Mỹ làm việc tại Singapore, bị bắt hồi tháng 11/2019 tại sân bay Los Angeles, vài tháng sau khi tham dự một cuộc họp tại Bình Nhưỡng. Ban đầu, Virgil Griffith bị đề nghị án 20 năm tù giam.

(AFP) - WTO lo tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm 50% vì chiến tranh Nga-Ukraina. Theo một phân tích của Ban thư ký Tổ Chức Thương mMại Thế Giới (WTO) được công bố hôm 11/04/2022, WTO dự báo xung đột Nga-Ukraina có thể khiến tăng trưởng GDP giảm xuống mức 3,1% đến 3,7% trong năm 2022. Tổ chức này cũng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay có thể giảm gần phân nữa mức dự báo 4,7% hồi tháng 10 năm ngoái, xuống còn 2,4% đến 3%. Cuộc chiến ở Ukraina không chỉ gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo vô cùng lớn, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.

(AFP) - Platini và Blatter sẽ bị xét xử vào tháng 6. Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter và cựu chủ tịch UEFA Michel Platini sẽ ra trước các công tố viên Thụy Sĩ về tội gian lận trong phiên điều trần từ ngày 08 đến 22/06. Tòa án Hình sự Liên bang Bellinzone, Thụy Sĩ, cho biết, 2 cựu quan chức trên đang bị điều tra về những tội "quản lý không trung thực" và "giả mạo chứng từ". Nếu bị kết tội, họ sẽ phải bị phạt tù lên tới 5 năm, hoặc bị phạt tiền.

(Reuters) - Việt Nam tăng lương tối thiểu. Chính phủ Việt Nam hôm qua 12/04/2022 thông báo sẽ tăng lương tối thiểu thêm 6% từ tháng 7 tới để giúp người lao động chống lại tác động của đại dịch Covid-19. Cụ thể, mức lương tối thiểu hàng tháng sẽ được tăng từ 3,25 triệu đồng lên 4,68 triệu đồng (142,00 - 204,47 đô la).

