FBI tố cáo Bắc Triều Tiên « trộm đạo » 620 triệu đô la tiền ảo

HOA KỲ - BẮC TRIỀU TIÊN - TIN TẶC

Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI ngày 14/04/2022 cho biết phát hiện tin tặc Bắc Triều Tiên đánh cắp 620 triệu đô la tiền ảo sau một vụ tấn công tin học hồi cuối tháng 3/2022 nhắm vào Axie Infinity.

Quảng cáo Đọc tiếp

FBI nêu đích danh thủ phạm là các nhóm mang tên Lazarus và APT38. Cả hai có liên hệ với Bắc Triều Tiên. Lazarus được biết đến nhiều từ năm 2014 sau vụ tấn công hãng phim Mỹ Sony Pictures Entertainment. Vụ trộm tiền ảo nói trên diễn ra hôm 29/03/2022. Thủ phạm tấn công vào mạng Ronin được những « game thủ » chơi trò Axie Infinity trên mạng sử dụng.

Axie Infinity bắt đầu hoạt động từ năm 2018 và là sản phẩm của Sky Mavis, một công ty có trụ sở tại Việt Nam. Trò chơi này rất phổ biến tại châu Á. AFP cho biết thêm, 35 % người sử dụng và phần lớn trong số 2,5 triệu người chơi Axei Infinity hàng ngày là các « game thủ » của Philippines.

Theo báo cáo của quân đội Mỹ năm 2020, Bắc Triều Tiên có hẳn một đội ngũ tin tặc với khoảng 6.000 nhân viên hoạt động trong đơn vị mang tên là « Phòng 121 ». Văn phòng đặc biệt đó hoạt động ngay trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên và cả ở các chi nhánh đặt tại hải ngoại như Nga, Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ hay Malaysia.

Một chuyên gia về an ninh mạng, John Bambenek, được AFP trích dẫn giải thích trong số những ông vua « ăn cắp tiền ảo » Bình Nhưỡng là số 1. Do bị quốc tế trừng phạt, đánh cắp tiền ảo là một hoạt động mang tính sống còn và có tầm mức quan trọng như là một vấn đề « an ninh quốc gia ».

Năm 2021 nhờ các hoạt động đánh cắp tiền ảo, Bình Nhưỡng thu về được khoảng 400 triệu đô la theo thẩm định của cơ quan chuyên về an ninh mạng, Chainalysis, có cơ sở hoạt động tại Canada, Israel và Pháp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký