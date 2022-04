QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Trung Quốc trả tự do cho một nhà hoạt động dân chủ Đài Loan bị giam giữ trong 5 năm. Ông Lý Minh Triết (Lee Ming Che) đã trở về Đài Loan hôm nay 15/04/2022 sau khi mãn hạn tù 5 năm trong một vụ án làm căng thẳng quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Nhà hoạt động này đã bị bắt vào tháng 3/2017 trong một chuyến thăm Hoa Lục, bị giam giữ bí mật trong nhiều tháng trước khi bị buộc tội « phản loạn » và bị kết án và cầm tù 5 năm vào tháng 11/2017.

(AFP) – Bắc Triều Tiên kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Đương kim lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì lễ kỷ niệm ngày sinh ông nội đúng vào ngày 15 tháng Tư hàng năm, ngày mà Bình Nhưỡng gọi là « ngày mặt trời mọc ». Đây thường là dịp để Bắc Triều Tiên phô trương sức mạnh quân sự, tổ chức diễu binh rầm rộ hay thử nghiệm vũ khí mới.

(Reuters) – Jerusalem : Ít nhất 152 người Palestine bị thương khi đụng độ với cảnh sát Israel. Đụng độ xảy ra hôm nay, 15/04, gần đền thờ Hồi giáo Al Aksa, ở khu phố cổ, thành phố Jerusalem, theo tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Palestine. Căng thẳng gia tăng tại thánh phố thiêng của ba cộng đồng Do Thái Giáo, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo, trong bối cảnh cộng đồng Do Thái bước vào một kỳ lễ trọng cùng với thời điểm tháng Ramadan của người theo đạo Hồi. Theo cảnh sát, đụng độ nổ ra, khi một đám đông tín đồ Hồi giáo không rời khỏi vị trí trên quảng trường, sau buổi lễ sáng thứ Sáu.

(AFP) – Tranh cử tổng thống Pháp vòng 2: Sinh viên chiếm lĩnh khu đại học Sorbonne để lên tiếng về nhiều vấn đề xã hội. Các sinh viên chiếm lĩnh khu đại học Sorbonne, trung tâm Paris, từ ngày 13/04/2022 để « phản đối kết quả bầu cử vòng một », và lên tiếng báo động về « nhiều vấn đề sinh thái và xã hội » đã không được giới chính trị chú ý. Từ hôm qua, ngoài Paris, hàng trăm sinh viên tập hợp tại Nancy hay Reims, để nêu các yêu sách. Theo AFP, đến đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay 15/04/2022, các sinh viên đã rời khỏi các vị trí bị chiếm lĩnh tại Sorbonne.

(AFP) – Cựu tổng thống Hollande kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ứng viên - tổng thống mãn nhiệm. Hôm qua, 14/04/2022, ông François Hollande đã kêu gọi tất cả cử tri Pháp bỏ phiếu cho Emmanuel Macron trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống ngày 14/04/2022, vì « sự đoàn kết của nước Pháp » và « tương lai châu Âu của Pháp ». Cựu tổng thống Hollande nhấn mạnh đến hàng loạt nội dung trong cương lĩnh tranh cử của ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen có thể gây nguy hiểm cho nước Pháp, đặc biệt về nguy cơ nước Pháp rời khỏi Liên Âu, quan hệ với NATO bị tổn hại, cũng như việc bà Le Pen có thể coi tổng thống Nga Putin - vốn là kẻ đang thảm sát người dân Ukraina - là đồng minh của nước Pháp.

(AFP) – Thăm dò dư luận bầu tổng thống Pháp : Macron 54%, Le Pen 46%. Ứng cử viên – tổng thống mãn nhiệm có thể dành thắng lợi với khoảng cách 8 điểm là kết quả một thăm dò dư luận của BVA cho RTL và Orange, công bố hôm nay, 15/04. Vẫn theo thăm dò này, tỉ lệ tham gia của cử tri dự kiến là 73%, tức tương đương với mức độ tham gia ở vòng một.

(Kyodo) – Tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình trong cuộc tập trận ở vùng Biển Nhật Bản. Theo hãng thông tấn Tass của Nga, hai tàu ngầm chạy bằng diesel thuộc Hạm Đội Thái Bình Dương đã phóng tên lửa hành trình Kalibr trong cuộc tập trận ở Biển Nhật Bản hôm qua, 14/04/2022. Đây là một tín hiệu cảnh cáo rõ ràng nhắm vào Mỹ và Nhật Bản, vốn đang tham gia một cuộc tập trận chung gần đó.

(AFP) – Nga cảnh cáo Thụy Điển và Phần Lan sẽ gánh « hậu quả » nếu gia nhập NATO. Vào lúc Thụy Điển và Phần Lan chuẩn bị đưa ra quyết định sau cùng về việc tham gia Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga, Maria Zakharova hôm 15/04/2022 cảnh cáo về những « hậu quả đối với an ninh của toàn khối châu Âu », và hậu quả trong quan hệ giữa hai quốc gia Bắc Âu này với nước Nga. Theo bà, việc gia nhập NATO không giúp Phần Lan và Thụy Điển « được bảo đảm tốt hơn về mặt an ninh ». Trước đó cựu tổng thống Nga Dmitri Medvedev cũng đã tuyên bố tương tự và đe dọa, Nga sẽ tăng cường hiện diện quân sự, « kể cả việc tăng cường các phương tiện hạt nhân » trong vùng biển Baltic và gần các nước Bắc Âu.

(Reuters) – Rumani ngừng sử dụng máy bay quân sự Nga MIG-21 LanceR. Bộ Quốc Phòng Rumani hôm 15/04/2022 giải thích vì rủi ro tai nạn quá cao nên Bucarest sẽ thay thế những chiếc máy bay cổ lỗ của Nga bằng chiến đấu cơ F-16 cũ, mua lại của Na Uy và sẽ phát huy thêm vai trò của những chiếc F-16 đã có nhờ mua lại từ Bồ Đào Nha. Quyết định được đưa ra vào lúc Rumani, một thành viên NATO, lo ngại vì chiến tranh Ukraina ngay sát cạnh biên giới.

(Reuters) – Nga trước nguy cơ mất khả năng thanh toán kể từ đầu tháng 5/2022. Cơ quan thẩm định tài chính của Mỹ Moody’s trong thông báo hôm 14/04/2022 nhấn mạnh Nga chỉ còn ba tuần lễ để thanh toán nợ đáo hạn bằng đô la. Từ hôm 04/04/2022 Matxcơva dùng đồng rúp thay vì đô la để trả nợ đáo hạn. Moody’s cho biết thêm nếu không khắc phục tình hình từ nay đến ngày 04/05/2022 Nga sẽ bị coi là phá sản, mất khả năng thanh toán bằng ngoại tệ. Trong kịch bản này, đây sẽ là lần đầu tiên từ cuộc cách mạng Liên Xô 2017 Matxcơva mất khả năng thanh toán.

(Reuters) – Tỉ phú Elon Musk đề nghị mua lại Twitter với giá 43 tỷ đô la, để bảo vệ tự do ngôn luận. Theo tỉ phú Elon Musk, mạng xã hội này nên rút khỏi sàn chứng khoán, để có thể phát triển tự do, và trở thành một nền tảng dành riêng cho quyền tự do ngôn luận. Tỉ phú Musk - gần đây đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty - trong một cuộc hội nghị ở Vancouver, hôm qua, 14/04, đã giải thích về động cơ đã thúc đẩy ông đưa ra đề xuất này.

