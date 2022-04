Lo ngại về an ninh với Trung Quốc, Mỹ phái quan chức cấp cao đến Quần Đảo Salomon

MỸ - TRUNG QUỐC - SOLOMON

Phủ tổng thống Mỹ ngày hôm qua 18/04/2022 cho biết: Điều phối viên Nhà Trắng, Kurt Campbell, phụ trách vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và quan chức hàng đầu của bộ Ngoại Giao Mỹ về châu Á sẽ ghé Salomon trong tuần này, trong bối cảnh Mỹ lo ngại quốc đảo Thái Bình Dương đang thực hiện một thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.

Trong một thông cáo, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nhà Trắng loan báo: Ông Kurt Campbell và trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, Daniel Kritenbrink, sẽ dẫn đầu phái đoàn quan chức bộ Quốc Phòng và Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế của Hoa Kỳ đi thăm ba quốc gia : Quần Đảo Salomon, Fiji và Papua New Guinea,

Đoàn cũng sẽ dừng lại ở Hawaii để “tham khảo ý kiến của các quan chức quân sự cấp cao và các đối tác khu vực tại bộ Tư Lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ”, nhưng ngày giờ cụ thể của chuyến đi không được đưa ra. Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price, những lo ngại về Trung Quốc là một trong những chủ đề được thảo luận với các quan chức Quần đảo Salomon.

Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Washington, Ned Price xác định chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực là bảo đảm sao cho các nước hiểu được lợi ích của việc can dự của Washington chứ không nhắm vào Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác. Vào tháng 2, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ mở đại sứ quán ở Quần Đảo Salomon, một động thái nằm trong nỗ lực của chính quyền Biden nhằm cung cấp thêm nguồn lực ngoại giao và an ninh cho Ấn Độ-Thái Bình Dương để chống lại đà tăng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Tháng 3 vừa qua, Quần Đảo Salomon cho biết đang thiết lập quan hệ đối tác với Trung Quốc để giải quyết các mối đe dọa an ninh và bảo đảm một môi trường an toàn cho đầu tư. Quyết định này được cho là mở ra cho Bắc Kinh một con đường rộng lớn để tiến vào một khu vực mà các đồng minh Úc và New Zealand của Mỹ trong nhiều thập kỷ coi là “sân sau” của họ.

Sau phản ứng dữ dội trong khu vực, Quần đảo Salomon cho biết họ sẽ không cho phép Trung Quốc đặt căn cứ quân sự, tuy nhiên các quan chức Mỹ vẫn lo ngại rằng tính chất bao quát của thỏa thuận được đề xuất với Bắc Kinh sẽ mở rộng cửa cho việc triển khai lực lượng Trung Quốc.

