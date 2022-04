QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Anh Quốc nghiên cứu khả năng cung cấp xe thiết giáp cho Ba Lan. Mục tiêu nhằm thay thế vào loại xe cũ mà Vacxava đã viện trợ cho Ukraina đối phó với quân Nga. Đang công du Ấn Độ, thủ tướng Boris Johnson hôm 22/04/2022 cho biết tính toán của Luân Đôn liên quan đến loại xe bọc thép T72 mà Ba Lan đã chuyển tới Ukraina.

(AFP) – Anh Quốc và Ấn Độ đồng ý đẩy mạnh hợp tác an ninh-quốc phòng. Thủ tướng Boris Johnson trong cuộc họp báo với đồng nhiệm Narendra Modi tại New Delhi sáng nay 22/04/2022 tránh nêu đích danh Trung Quốc nhưng ông Johnson đã nói thêm : đây là một bước đi mới nhằm đối phó với những mối « uy hiếp càng lúc càng lớn » ảnh hưởng đến an ninh của cả Luân Đôn lẫn New Delhi đặc biệt là trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.

(Reuters) – Alstom ký hợp đồng trị giá 700 triệu euro ở Úc. Ngày 21/04/2022, gã khổng lồ về đường sắt của Pháp đã ký hợp đồng với Bộ Giao thông Vận tải thuộc bang Victoria, về việc cung cấp cho bang này 100 chiếc tàu điện đời mới (TNG). Các tàu điện này sẽ bắt đầu được giao vào năm 2025.

(Reuters) – Pháp truy nã quốc tế cựu chủ tịch Renault Nissan. Hôm nay 22/04/2022, các công tố viên của Pháp đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Carlos Ghosn, cựu chủ tịch tập đoàn Renault Nissan. Giới chức Pháp phát lệnh truy nã Ghosn cùng 4 lãnh đạo, cựu lãnh đạo của Suhail Bahwan Automobiles (SBA), với cáo buộc cựu chủ tịch Nissan đã chuyển số tiền trên từ quỹ của Renault tới SBA để tiêu xài cá nhân. "Thông tin này thật đáng ngạc nhiên, bởi Ghosn luôn hợp tác với giới chức Pháp", một phát ngôn viên của cựu chủ tịch Nissan nói với Reuters sau khi được thông báo về lệnh truy nã nói trên.

(AP) – Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Nhật Bản. Hôm qua 21/04/2022, thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã gặp đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida ở Tokyo, và hai bên đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng, thương mại và khí hậu, bao gồm cả việc bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức hướng tới một thỏa thuận chia sẻ thông tin quân sự. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nguyên thủ New Zealand sau hơn 2 năm.

(Reuters) – Liên Minh Ngũ Nhãn (Five Eyes) cảnh báo về các cuộc tấn công mạng của Nga. Các tổ chức cơ sở hạ tầng quan trọng ở Vương quốc Anh hôm 20/04/2022 đã được khuyến cáo tăng cường các biện pháp phòng thủ an ninh mạng của họ khi Luân Đôn đang phải đối mặt với nguy cơ cao về các cuộc tấn công mạng do Nga thực hiện. Thông tin tình báo của Five Eyes cho biết tin tặc trong chính phủ Nga đang có những "hoạt động mạng mang tính quấy nhiễu" để đáp trả các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh chưa từng có được phương Tây áp dụng nhắm vào Nga sau khi nước này xâm lăng Ukraina.

(Reuters) – Mỹ có thể sẽ giảm thuế đối với một số hàng hóa Trung Quốc. Một cố vấn của Nhà Trắng hôm qua 21/04/2022 đã đề xuất Hoa Kỳ có thể hạ mức thuế đối với một loạt hàng hóa không mang tính chiến lược của Trung Quốc như xe đạp hoặc quần áo để giúp Hoa Kỳ chống lạm phát. Phó cố vấn An ninh Quốc gia Daleep Singh cho biết các mức thuế do chính quyền cũ thời tổng thống Trump không phục vụ mục đích chiến lược và Trung Quốc đã áp dụng các mức thuế phi chiến lược tương tự để trả đũa.

(AFP) – Hỏa hoạn tại một trung tâm nghiên cứu quân sự Nga. Tai nạn đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Trung tâm nghiên cứu quân sự Tver, cách thủ đô Matxcơva 160 km bị cháy vào hôm 21/04/2022. Đây là nơi nghiên cứu về phòng thủ không gian và phát triển những hệ thống phòng không đời mới.

(AFP) – Nga cấm 29 nhân vật tên tuổi của Mỹ quá cảnh. Đó là những người mà Matxcơva xem là « thù nghịch » với nước Nga, nhất là trên hồ sơ Ukraina. Danh sách công bố chiều ngày 21/04/2022 bao gồm phó tổng thống Hoa Kỳ, Kamala Harris, sáng lập viên Facebook, Mark Zuckerberg… 61 công dân Canada, đứng đầu là thủ tướng Justin Trudeau, cùng chung cảnh ngộ và lệnh cấm quá cảnh vào Nga có hiệu lực « vô hạn định »

(AFP) – Hội nghị thường niên của UNESCO dự trù tổ chức tại Nga bị hoãn lại « vô thời hạn ». Quyết định được đưa ra hôm 21/04/2022 để phản đối Nga tấn công Ukraina.Theo một nguồn tin thông thạo, để đưa ra quyết định này các bên đã « có những cuộc tranh luận gay gắt ». UNESCO dự trù họp tại hội nghị thường niên năm nay tại Nga từ ngày 19 dến 30/06/2022.

(AFP) – Ít nhất 16 người chết hàng chục người bị thương trong hai vụ khủng bố tại Afghanistan. Tổ Chức Hồi Giáo hôm 21/04/2022 nhận là tác giả vụ đánh bằng bom nhắm vào một đền thờ Hồi Giáo ở thành phố Mazar-i-Sharif phía bắc Afghanistan và trong một vụ tấn công thứ nhì diễn ra ở Kunduz, đông bắc Afghanistan. Taliban từ khi giành lại quyền cai trị đất nước càng lúc càng phải đối mặt với các đợt khủng bố đẫm máu.

(AFP) - Elon Musk khẳng định hội đủ hơn 46 tỷ đô la để thâu tóm Twitter. Trong thông cáo hôm 21/04/2022 lãnh đạo hãng xe Tesla cho biết thêm 21 tỷ trong số đó là tài sản cá nhân. Phần còn lại ngân hàng Morgan Stanley đồng ý cho tỷ phũ Mỹ này vay. Không chỉ hài lòng với Tesla hay SpaceX, Musk muốn chiếm đoạt Twitter với tham vọng biến mạng xã hội này thành một « không gian tự do ngôn luận trên thế giới ».

