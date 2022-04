Mỹ cảnh báo Trung Quốc hiện diện quân sự tại quần đảo Salomon

HOA KỲ - TRUNG QUỐC - SALOMON

Trong chuyến công tác tại quần đảo Salomon hôm 22/04/2022, phái đoàn cấp cao của Hoa Kỳ cảnh báo Washington sẽ đáp trả trước mọi hình thức « hiện diện quân sự của Trung Quốc » ở Thái Bình Dương.

Nhà Trắng lo ngại về thông báo Bắc Kinh đạt được một thỏa thuận về an ninh với chính quyền quần đảo Salomon. Thông cáo của mình phủ tổng thống Mỹ nhấn mạnh : nếu Trung Quốc có khuynh hướng « hiện diện quân sự một cách thường trực » tại quần đảo Salomon thì phía Hoa Kỳ sẽ « đáp trả ». Sự hiện diện quân sự đó có thể là dưới hình thức một « cơ sở quân sự », « hay khả năng cho phép Trung Quốc triển khai quân trong khu vực » Thái Bình Dương.

Đó là thông điệp của phái đoàn do đặc sứ Mỹ phụ trách châu Á, Kurt Campell và Daniel Kritenbrink, trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, dẫn đầu để trực tiếp đề cập đến trong cuộc hội kiến thủ tướng Manasseh Sogavare trong 90 phút hôm 22/04/2022.

Thông tín viên Guillaume Naudin cho biết thêm chi tiết :

« Phương Tây đã biết rõ những tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh xem đây là vùng ảnh hưởng của mình và đã quân sự hóa kể cả những hòn đảo nhỏ nhất. Quần đảo Salomon là một chuyện khác. Quần thể này nằm cách bờ biển Trung Quốc đến 6.000 km, ở phía đông Papouasia New Guinea phía đông bắc của Úc và phía bắc vùng lãnh thổ của Pháp Nouvelle Calédonie.

Xa hơn về phía đông Salomon, chẳng có gì khác ngoài biển cả mênh mông của Thái Bình Dương. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc sẽ có một tầm nhìn rất rộng. Thông báo thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và Salomon không phải là một tin vui đối với Hoa Kỳ. Mỹ vốn coi Ấn Độ-Thái Bình Dương là một ưu tiên. Thông cáo của Nhà Trắng cảnh báo rằng, Washington sẽ đáp trả đích đáng mọi dự án thiết lập căn cứ quân sự của Trung Quốc. Phái đoàn Mỹ đã có một tiếng rưỡi đồng hồ để trực tiếp chuyển tải thông điệp đó đến thủ tướng quần đảo Salomon.

Thủ tướng Manasseh Sogavare đã tìm cách trấn an phía Hoa Kỳ và xác nhận không dự trù một dự án nào theo chiều hướng đó. Tuy nhiên nội dung thỏa thuận an ninh giữa quần đảo này với Trung Quốc mông lung. Cuối 2021, một cuộc nổi dậy đẫm máu đã diễn ra và nhiều cửa hàng do người Hoa làm chủ đã bị cướp phá. Bắc Kinh tìm cách tăng cường các hệ thống an ninh tại chỗ ».

