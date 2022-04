QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(RFI) - Ông Macron tái đắc cử tổng thống Pháp : Giới chủ yên tâm, giới nghiệp đoàn lo lắng về các kế hoạch cải cách. Dự kiến sẽ có nhiều cuộc đàm phán căng thẳng giữa tổng thống đắc cử và các nghiệp đoàn về hồ sơ lớn đầu tiên là cải cách hưu trí với tuổi nghỉ hưu tăng lên thành 65 tuổi. Nhiều cuộc tuần hành phản đối cải cách hưu trí có thể bắt đầu ngay Ngày Quốc tế Lao động 01/05/2022. Còn theo giới chủ, chính phủ cũng phải khẩn cấp xử lý nhiều hồ sơ khác, như cải cách công vụ, tái cân bằng tài chính công…

(AFP) - Kim Jong Un muốn nhanh chóng phát triển kho vũ khí hạt nhân. Tối 25/04/2022, Bắc Triều Tiên đã long trọng tổ chức diễu binh tại Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Triều Tiên với dàn xe tăng, xe phóng tên lửa và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Theo KCNA, lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định tại buổi lễ rằng « vũ khí hạt nhân, biểu tượng của sức mạnh quốc gia của chúng ta và là trọng tâm sức mạnh quân sự của chúng ta, phải được tăng cường về chất lượng và tầm bắn ».

(AFP) - Nga trục xuất các nhà ngoại giao Đức và Thụy Điển. Hôm nay, 26/04/2022, Nga thông báo trục xuất 3 nhà ngoại giao Thụy Điển, đáp trả các biện pháp tương tự từ Stockholm. Trước đó một hôm, Matxcơva cũng loan báo trục xuất 40 nhà ngoại giao Đức, cũng nhằm trả đũa Berlin trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

(AFP) - Pakistan : Tấn công khủng bố tự sát, 4 người chết. Theo cảnh sát Pakistan, ngày 25/04/2022, trong số này có ba nạn nhân là người Trung Quốc. Phong trào ly khai tộc Baloutche ở Karachi, miền nam Pakistan lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ « khủng hoảng cát ». Báo cáo do Liên Hiệp Quốc công bố hôm nay, 25/04/2022, kêu gọi một hành động khẩn cấp tránh xảy ra « khủng hoảng cát » - nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác nhiều nhất. Theo ước tính, nhu cầu trên thế giới là 50 tỷ tấn mỗi năm do tăng trưởng dân số và đô thị hóa.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc: Nhân loại đang rơi vào « vòng xoáy tự hủy diệt ». Trong báo cáo về các thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu công bố hôm nay, 26/04/2022, Liên Hiệp Quốc cảnh báo « vòng xoáy tự hủy diệt » với số lượng các thảm họa thiên nhiên trung bình và lớn gia tăng trong vòng hai thập niên gần đây. Từ 350 đến 500 thảm họa trung bình hoặc lớn hàng năm. Số lượng thảm họa sẽ tăng lên 560/năm từ đây đến năm 2030 (so với 400 hồi 2015). Quy mô thảm họa lớn hơn nhiều so với số lượng tiền được công bố, bởi từ 1980, chỉ có khoảng 40% thiệt hại ước tính là được bảo hiểm, trong đó các nước đang phát triển chỉ được bảo hiểm dưới 10%, thậm chí bằng không. Đây là điều khiến hậu quả của các thảm họa thiên nhiên trở nên nghiêm trọng hơn với các nước nghèo.

(HRW) - HRW kêu gọi thủ tướng Nhật nêu vấn đề nhân quyền với Việt Nam. Thủ tướng Fumio Kishida dự kiến công du ba nước Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan và Indonesia) cuối tháng 4, đầu tháng 5. Hôm nay, 26/04, tổ chức bảo vệ nhân quyềnHuman Rights Watch kêu gọi thủ tướng Nhật bày tỏ quan ngại về việc « chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền và blogger. Ít nhất 51 người ở Việt Nam đã bị đưa ra xét xử và kết án nhiều năm tù, từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2022, vì thực hiện các quyền cơ bản về tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tôn giáo ». Human Rights Watch đưa danh sách các nhà hoạt động « Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Phạm Chí Thành, Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung, Lê Trọng Hùng và Lê Văn Dũng ». HRW kêu gọi thủ tướng Nhật đề nghị chính quyền Việt Nam trả tự do cho những nhà hoạt động vừa nêu.

(Reuters) - Elon Musk ký thỏa thuận mua mạng Twitter với giá 44 tỉ đô la. Hội đồng Quản trị Twitter đã thông qua quyết định chuyển nhượng hôm qua, 25/04/2022. Việc chuyển nhượng còn chờ quyết định của Hội đồng các cổ đông. Sau thông báo Elon Musk mua lại Twitter, giá cổ phiếu mạng xã hội này tại Wall Street tăng 6%.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký