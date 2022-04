Canberra : Trung Quốc « rất có thể » triển khai quân ở Quần đảo Salomon

ÚC - QUẦN ĐẢO SALOMON - TRUNG QUỐC

Tình hình Nam Thái Bình Dương bỗng trở nên nóng bỏng. Chính quyền Úc hôm nay, 27/04/2022, cho rằng « có nhiều khả năng » Trung Quốc cho bố trí quân đội ở Salomon sau khi đã ký kết thỏa thuận với quần đảo Thái Bình Dương. Trong khi đó, Hoa Kỳ tìm cách tăng cường hợp tác an ninh với Papua New Guinea.

Theo Reuters, khi trả lời câu hỏi của đài phát thanh 4BC là liệu Trung Quốc có thể đề nghị gởi quân đến quần đảo Salomon trong năm tới, bộ trưởng Nội Vụ Úc, bà Karen Andrews khẳng định :

« Có nhiều khả năng đây sẽ là hướng mà Trung Quốc sẽ tiến hành trong vùng Thái Bình Dương ».

Mối lo này cũng được ông Andrew Shearer, tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, đồng chia sẻ khi cho rằng thỏa thuận an ninh mới giữa Honiara và Bắc Kinh có nguy cơ dẫn đến gia tăng hiện diện quân sự của Trung Quốc bất chấp sự phủ nhận công khai từ chính phủ thủ tướng Manasseh Sogavare. Theo ông Andrew Shearer, Trung Quốc đã nhắm tới việc thiết lập một mạng lưới lưỡng dụng và các cơ sở quân sự đi từ bờ Tây của châu Phi đến tận Thái Bình Dương.

Lãnh đạo cơ quan tình báo Úc lo ngại rằng cảnh sát Trung Quốc được triển khai tại Salomon trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh mới, có thể sử dụng những biện pháp « không chút thương xót » từng được áp dụng để trấn áp những cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông. Những biện pháp mà lãnh đạo cơ quan tình báo Úc đánh giá là « không tương thích với những cách thức giải quyết vấn đề một cách ôn hòa và có nguy cơ kích động hơn nữa sự bất ổn và bạo lực » ở Salomon.

Về phần mình, liên quan đến những động cơ của Trung Quốc liên quan đến thỏa thuận an ninh ký kết giữa Salomon và Bắc Kinh, trợ lý Ngoại Trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Mỹ, ông Daniel Kritenbrink, hôm 27/04/2022, cho biết Hoa Kỳ muốn mở rộng hợp tác an ninh với Papua New Guinea, một quốc đảo Thái Bình Dương khác.

Reuters nhắc lại, trong tuần qua, đặc sứ Daniel Kritenbrink đã dẫn đầu một phái đoàn đã có chuyến công du các đảo quốc Thái Bình Dương là Quần đảo Salomon, Papua New Guinea và Fiji.

