Có đến 80 % dân châu Âu đã mắc Covid-19

Ủy Ban Châu Âu cho biết hôm 27/04/2022, khoảng 60 đến 80 % dân số châu Âu đã nhiễm Covid-19, do vậy các báo cáo hàng ngày về số ca nhiễm là không cần thiết.

Theo Reuters, cơ quan y tế của khối 27 nước cho biết số ca nhiễm Covid-19 được báo cáo là khoảng 30 % dân số Liên Âu, nhưng nếu tính thêm các trường hợp không báo cáo, số ca nhiễm có thể lên đến 350 triệu người, tương đương với khoảng 77 % dân số của khối.

Số ca nhiễm và tử vong do virus corona gần đây đã sụt giảm, do vậy Liên Âu sẽ dần loại bỏ các chiến dịch xét nghiệm hàng loạt và báo cáo thường nhật về diễn biến của dịch bệnh. Tuy nhiên để tránh nguy cơ tái bùng phát dịch, Ủy Ban Châu Âu kêu gọi chính phủ các nước nên tăng cường chủng ngừa cho trẻ em. Tỷ lệ chủng ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 -9 tuổi chỉ đạt 15 %, so với 70 % ở nhóm tuổi 15 đến 17.

Cơ quan điều hành Liên Âu cũng cho biết đang hỗ trợ phát triển thuốc kháng Covid-19 và các loại vac-xin mới, dễ bảo quản và có khả năng bảo vệ lâu dài hơn các loại vac-xin hiện có.

Liêu Âu đã chấp thuận cho sử dụng thuốc kháng virus corona do hãng dược phẩm Pfizer PFE.N và Merck & Co MRK.N phát triển, nhưng việc phân phối thuốc vẫn còn hạn chế vì nhiều lý do như giá cả cao và các thủ tục phức tạp để kê đơn tại một số nước thành viên.

