(AFP) - Ô nhiễm nhựa đe dọa sức khỏe và đa dạng sinh học thế giới : California mở điều tra về trách nhiệm toàn cầu của công nghiệp hóa dầu. Chưởng lý bang California (Hoa Kỳ), Rob Bonta, cáo buộc « trong hơn nửa thế kỷ, ngành công nghiệp nhựa đã ráo riết vận động để đánh lừa công chúng, duy trì hiểu biết sai lầm rằng tái chế có thể giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa. Sự thật là : phần lớn nhựa không thể tái chế, và tỷ lệ tái chế chưa bao giờ vượt quá 9% tại Hoa Kỳ ». Tháng trước, Liên Hiệp Quốc đã khởi động đàm phán để đưa ra một hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa.

(AFP) – Ukraina xuất khẩu trở lại ngũ cốc : Lần đầu tiên kể từ chiến tranh với Nga. Hôm nay, 29/04/2022, chuyến tàu biển đầu tiên chở ngô Ukraina đã rời cảng Constanta của Rumani, trên Biển Đen. Con tàu 70.000 tấn ngô này là tàu xuất khẩu ngũ cốc đầu tiên của Ukraina kể từ đầu chiến tranh. Các cảng biển của Ukraina bị phong tỏa kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga ngày 24/02/2022. Trong những tuần gần đây, Bucharest đã cam kết nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng và đường sắt để tạo thuận lợi cho xuất khẩu từ Ukraina, quốc gia có đường biên giới dài 650 km với Rumani.

(Ủy Ban Châu Âu) – Tuyên bố chung về xây dựng internet tự do : Đã có hơn 60 nước tham gia, trong đó có Liên Âu, Hoa Kỳ. Hôm nay, 29/04/2022, Liên Âu, Hoa Kỳ và một số đối tác đã đề xuất một Tuyên bố chung vì tương lai Internet « mở, tự do, mang tính toàn cầu, tính tương tác, đáng tin cậy và an toàn ». Danh sách để ngỏ cho tất cả các quốc gia tham gia. Ủy Ban Châu Âu ủng hộ « tuyên bố chung về tương lai internet », vì các mục tiêu của tuyên bố này phù hợp với các chủ trương mà Ủy Ban Châu Âu đã đề xuất thông qua cùng với Nghị Viện Châu Âu và Hội Đồng Châu Âu.

(Euronews) – Quốc Hội Đức bỏ phiếu kêu gọi chính phủ tăng tốc chuyển giao vũ khí nặng cho Ukraina. Hôm qua, 28/04/2022, 586 nghị sĩ trên tổng số 693 đã bỏ phiếu kêu gọi hành động theo hướng này. Ba đảng trong liên minh cầm quyền và phe đối lập bảo thủ đều ủng hộ kiến ​​nghị này. Từ nhiều tuần nay, lập trường lưỡng lự của thủ tướng Olaf Scholz trong việc chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Kiev để chống xâm lược Nga, ngày càng bị nhiều chỉ trích. Berlin vừa công bố chuyển xe tăng phòng không « Guepard ». Các dân biểu Đức hoan nghênh quyết định này, nhưng yêu cầu chính phủ làm nhiều hơn nữa, đặc biệt là chuyển giao các vũ khí tấn công.

(NHK) - Thủ tướng Nhật Bản công du Đông Nam Á và châu Âu. Indonesia là chặng dừng chân đầu tiên của ông Kishida Fumio trong chuyến công du kéo dài 8 ngày kể từ thứ Sáu 29/04/2022. Sau đó, ông Kishida sẽ đến Việt Nam, Thái Lan trước khi đến Ý và Anh Quốc. Thủ tướng Nhật Bản hy vọng hợp tác chính trị chặt chẽ với lãnh đạo của các nước trong chuyến công du để duy trì các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga và ủng hộ Ukraina. Ông Kishida công du Việt Nam trong hai ngày 30/04 và 01/05.

(AFP) - Na Uy không cho tầu Nga cập cảng. Ngày 29/04/2022, chính quyền Oslo chính thức áp dụng loạt trừng phạt thứ 5, được Liên Hiệp Châu Âu quyết định ngày 07/04, trong đó có biện pháp cấm vận chuyển tài sản bằng đường bộ (trừ một vài trường hợp đặc biệt) từ Nga, thông qua Storskog, điểm trung chuyển giữa hai nước có chung đường biên giới ở Bắc Cực. Quyết định cấm tầu mang cờ Nga neo đậu tại các cảng của Na Uy có hiệu lực từ ngày 07/05 sẽ không liên quan đến các tầu đánh cá.

(Libération) - Khoảng 8 000 quân nhân Anh được triển khai tại Đông Âu vào mùa hè 2022. Các binh sĩ Anh sẽ tham gia các cuộc thao dợt tại Đông Âu bên cạnh binh sĩ của NATO, nhằm thể hiện tình đoàn kết và sức mạnh trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraina. Vài chục xe tăng và 120 xe bọc thép chiến đấu sẽ được điều từ Phần Lan đến Bắc Macedonia trong khuôn khổ chương trình dự kiến kéo dài và được củng cố từ khi Ukraina bị Nga tấn công. Trong một thông cáo, bộ trưởng Quốc Phòng Anh tuyên bố an ninh của châu Âu chưa bao giờ quan trọng đến như vậy.

(Reuters) - Anh Quốc sẽ cử chuyên gia về tội ác chiến tranh sang Ukraina. Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm nay 29/04/2022 thông báo các chuyên gia sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ Ukraina thu thập bằng chứng và khởi kiện Nga về tội ác chiến tranh. Nhóm các chuyên gia này cũng bao gồm các chuyên gia về bạo lực tình dục trong thời chiến. Họ sẽ lên đường sang Ba Lan vào đầu tháng 05/2022 rồi từ đó đến Ukraina. Thông báo của Ngoại trưởng Anh được đưa ra khi bà sang La Haye gặp chủ tịch Tòa hình sự quốc tế, thẩm phán Piotr Hofmanski, và đồng nhiệm Hà Lan Wopke Hoekstra.

(AFP) - Tổ chức di trú quốc tế quyên góp 514 triệu đô la để cứu giúp 10 triệu người Ukraina phải chạy nạn. Thông cáo của Tổ chức di trú quốc tế hôm nay 29/04/2022 nhấn mạnh nhu cầu cứu trợ nhân đạo cho người Ukraina vẫn không ngừng gia tăng. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức di trú quốc tế, từ khi chiến tranh nổ ra, có hơn 7,7 triệu người Ukraina phải rời bỏ nhà cửa và đến các vùng khác trong nước để lánh nạn. Số tiền quyên góp chủ yếu dành cho những người dễ bị tổn thương, như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật.

(AFP) - Canada sẽ cho phép truy tố tội hình sự xảy ra trên Mặt trăng hoặc trên quỹ đạo. Các dân biểu Canada ngày 28/04/2022 thông qua một dự thảo sửa đổi bộ luật hình sự cho phép truy tố những hành vi mà các thành viên phi hành đoàn thực hiện trên Mặt trăng hoặc trong chuyến bay thám hiểm không trung mà gây nguy hiểm cho tính mạng hoặc sự an toàn của các thành viên khác. Dự thảo sửa đổi luật dài 443 trang được Hạ Viện Canada thông qua với 181 phiếu thuận và 144 phiếu chống.

