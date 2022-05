Biden hài hước châm chọc Trump và Putin trong dạ tiệc đãi phóng viên tại Nhà Trắng

NHÀ TRẮNG - DẠ TIỆC BÁO CHÍ

Vào thứ Bảy 30/04/2022, lần đầu tiên từ khi đại dịch Covid-19 nổ ra, Nhà Trắng tổ chức dạ tiệc chiêu đãi các thông tín viên nước ngoài với sự tham dự của tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo truyền thống của sự kiện, ông Biden cũng tỏ ra hài hước và không quên châm chọc người tiền nhiệm Donald Trump và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin.

Từ Washington, thông tín viênGuillaume Naudin tường trình :

« Khi một truyền thống đã không thể được tổ chức trong suốt ba năm liền, thì thường sẽ có đông người đến khiến sự kiện thêm vẻ vang : hơn 2.500 người đã được chủng ngừa Covid và xét nghiệm có mặt tại Nhà Trắng để tham dự sự kiện.

Truyền thống của bữa tối này là tự giễu bản thân. Joe Biden không quên điều đó và nói lời trêu đùa khi ở giữa các nhà báo. Tổng thống Mỹ nói : « Đây là nhóm duy nhất ít nổi tiếng hơn ông ấy ( tức Donald Trump) », rồi sau đó ông Biden châm chọc Donald Trump, người chưa từng tham gia sự kiện khi là tổng thống : « Đây là lần đầu tiên trong vòng 6 năm có tổng thống tham gia bữa ăn tối này. Chuyện này có thể hiểu được : chúng ta đã trải qua một tai họa khủng khiếp,sau đó là 2 năm Covid-19 ».

Đặc biệt, bữa tối này là dịp để tôn vinh tự do báo chí và tự do ngôn luận. Khi nhường lời cho diễn viên hài người Nam Phi Trevor Noah, tổng thống Joe Biden nhấn mạnh : « Bây giờ tôi sẽ nhường lời cho Trevor và thắt chặt dây an toàn. Thưa ông Trevor, tin vui thực sự là ông có thể chế giễu tổng thống Mỹ, nhưng trái ngược với những gì đang xảy ra ở Matxcơva, ông sẽ không bị bỏ tù ».

Trevor Noah đã chuẩn bị những câu trêu đùa tất cả mọi người, nhưng mặc dù khẳng định sẽ nói mạnh miêng hơn với tổng thống, cuối cùng ông vẫn giữ chừng mực : « Tôi sẽ nói trung thực, nếu ngài không đến, tôi cũng hoàn toàn có thể hiểu. Mọi người ở đây đã rất khó chịu, gay gắt với ngài, đây là điều tôi không hiểu. Từ khi ngài lên nắm quyền, mọi thứ đều có sự khởi sắc. Giá xăng, giá thuê nhà, giá thực phẩm … tất cả đều tăng … »

