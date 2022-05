Chuyên gia quân sự: Quân Nga khó chọc thủng phòng tuyến Ukraina phía bắc Donetsk

CHIẾN SỰ UKRAINA

Với hỏa lực áp đảo, quân đội Nga hy vọng nhanh chóng giành thắng lợi tại khu vực Donbass, miền đông Ukraina trước ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít 09/05/2022, ngày lễ lớn với người Nga. Hôm qua, 30/04/2022, theo ghi nhận của giới chuyên gia, quân đội Ukraina kháng cự mạnh mẽ, Nga khó lòng nhanh chóng chọc thủng phòng tuyến bắc Donetsk.

Chiến sự diễn ra ác liệt, quân đội Nga hôm qua thông báo 17 cơ sở hạ tầng quân sự Ukraina với các tên lửa có độ chính xác khác, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 200 binh sĩ, phá hủy 23 xe thiết giáp. Về phần mình, bộ Tổng Tham Mưu Quân đội Ukraina hôm qua cho biết các lực lượng Ukraina tại hai vùng Donetsk và Lugansk (thuộc khu vực Donbass) đã đẩy lùi 14 đợt tấn công của phía Nga trong vòng 24 giờ qua.

Trả lời AFP hôm 30/04, nhà phân tích quân sự Nga Alexandre Khramtchikhine nhận định : « tại vùng Lugansk (bắc Donbass), các mục tiêu Matxcơva đưa ra đã gần như đạt được, tuy nhiên tại vùng Donetsk, (quân Nga) khó tiến hơn nhiều ». Theo nhà quan sát này, các đường giới tuyến tại vùng Donetsk không mấy thay đổi sau hơn 2 tháng chiến tranh.

Đài RFI dẫn lại nhận định viện tư vấn Mỹ Institute for the study of War « rất ít có khả năng » là lực lượng tăng viện Nga từ thành phố Izioum giúp quân Nga sớm chọc thủng phòng tuyến của Ukraina để tiến về Kramatorsk – thủ phủ Donetsk (cách Izioum khoảng 70 km), hiện do Kiev kiểm soát. Tại miền đông bắc Ukraina, quân đội Nga dường như cũng khó huy động thêm lực lượng, bởi phải đối phó các cuộc phản công của Ukraina tại khu vực Kharkiv.

Vì sao quân Nga khó chọc thủng phòng tuyến của các lực lượng Ukraina tại Donetsk, trả lời RFI hôm qua, tướng Olivier Kemps, nhà phân tích, giám đốc trung văn phòng tư vấn chiến lược LA VIGIE, nhận định :

« Đây là cuộc chiến đánh dần lấn dần. Chiến dịch của Nga sẽ phải kéo dài. Tại sao lại kéo dài ? Bởi vì tại đây đối diện với quân Nga là một phần lớn quân đội Ukraina, đã được tập trung tại vùng Donbass. Mặt khác, phía Ukraina đã có 8 năm để chuẩn bị, xây dựng cơ sở dưới lòng đất, tổ chức các thế trận phòng thủ liên hoàn. Như vậy, thách thức đối với quân đội Nga là phải chinh phục toàn bộ các mạng lưới phòng ngự liên hoàn này ».

Quân Nga phá hủy một phần sân bay quốc tế Odessa

Nga đồng thời mở rộng chiến tranh sang miền tây nam Ukraina. Hôm qua, hỏa tiễn Nga từ bán đảo Crimée tấn công sân bay quốc tế của thành phố cảng Odessa, vừa được khánh thành tháng 7/2021. Hôm nay, bộ Quốc Phòng Nga xác nhận « các tên lửa có độ chính xác cao Onyx đã phá hủy một kho chứa vũ khí và đạn dược nhận từ Mỹ và các nước châu Âu tại một sân bay quân sự, đường băng đã bị phá hủy » gần thành phố Odessa.

Theo thị trưởng Odessa Odessa, Gennadiy Trukhanov, Ukraina đã phải mất 10 năm mới có thể xây dựng được đường băng sân bay quốc tế vừa bị phá hủy.

