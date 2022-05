Ukraina tăng cường phản công, quân Nga tiến chậm tại Donbass

CHIẾN TRANH - NGA - UKRAINA

Trong hai ngày cuối tuần, 30/4 và 01/5/2022, có thông tin về việc quân đội Ukraina gia tăng các hoạt động đánh phá những cơ sở quân sự của Nga ngay trên lãnh thổ Nga. Quân đội Ukraina thông báo tiêu diệt được hai tầu tuần tra Nga ngoài khơi Biển Đen, trong khi đà tiến của quân Nga tại Donbass vẫn chậm.

Trong đêm qua rạng sáng hôm nay, 02/05, Belgorod, thành phố của Nga giáp biên với Ukraina, đã bị rung chuyển bởi hai vụ nổ lớn. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời thống đốc vùng Viacheslav Gladkov khẳng định không có thiệt hại và thương vong nào. Nhiều đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter dường như cho đấy là drone của Ukraina bay trên không phận Belgorod. Những đoạn video này còn cho thấy hình ảnh triển khai cả pháo phòng không. Tuy nhiên AFP lưu ý chưa thể xác định tính xác thực của những video này.

Hôm thứ Bảy, 30/04/2022, một loạt các vụ nổ cũng đã xảy ra ở Belgorod, nhắm vào nhiều cơ sở quân sự của Nga, sau một vụ nhiều binh sĩ Ukraina đột nhập lãnh thổ Nga. Cùng ngày, thống đốc vùng Koursk, một vùng biên giới khác, cũng tố cáo Ukraina có hành động phá hoại khi cho đánh sập một cây cầu đường sắt.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraina, Valeriy Zaluzhniy, trên mạng Telegram hôm nay cho biết « hai tầu tuần tra của Nga lớp Raptor đã bị thiết bị bay điều khiển từ xa Bayraktar TB-2 phá hủy gần đảo Rắn » tại vùng Biển Đen. Thông tin này hiện vẫn chưa được phía Nga xác nhận.

Báo Pháp Le Figaro lưu ý, tầu chiến lớp Raptor của Nga tuy nhỏ so với soái hạm Moskva mà Ukraina khẳng định đã đánh chìm, lại là loại tầu chiến rất hiện đại do được chế tạo trong những năm 2010. Từ nhiều ngày qua, quân đội Ukraina thông báo đã phá hủy thành công nhiều mục tiêu quân sự của Nga tại đảo Rắn chiến lược, đã bị quân Nga chiếm được ngay từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự.

Về diễn biến chiến sự vùng Donbass, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ( Institute for the study of war ), quân Nga vẫn chưa chọc thủng được tuyến phòng thủ của Ukraina nằm dọc theo chiến tuyến phía đông, mặc dù đã mở các cuộc tấn công liên tục. Thất bại liên tiếp của Nga trong việc đánh chiếm các ngôi làng như Zolote và Vilne cho thấy các vị trí của Ukraina đã được củng cố chặt chẽ trước khi nổ ra cuộc chiến xâm lược của Nga.

Viện nghiên cứu của Mỹ còn cho rằng lực lượng Ukraina dường như đã tấn công một sở chỉ huy ở Izioum hôm 30/4, làm thiệt mạng một tướng Nga, Andrei Simonov, cùng nhiều sĩ quan khác.

Trong khi đó, chiến dịch sơ tán thường dân trú ẩn tại nhà máy luyện kim Azovstal vẫn được tiếp tục trong ngày hôm nay. Tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky hôm nay cho biết khoảng 100 người đầu tiên đã được đưa về vùng lãnh thổ do Ukraina kiểm soát. Liên Hiệp Quốc xác nhận chiến dịch được bắt đầu từ hôm thứ Bảy 30/4 dưới sự phối hợp giữa Nga, Ukraina và Ủy Ban Chữ Thập Đỏ Quốc Tế (CICR).

