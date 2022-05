Israel phẫn nộ vì Nga tuyên bố Hitler mang “dòng máu” Do Thái

NGA - ISRAEL - DO THÁI - CHIẾN TRANH

Israel đã triệu đại sứ Nga tại Jerusalem lên ngay sau khi ngoại trưởng Nga Sergei Lavro tuyên bố rằng Hitler cũng có dòng máu Do Thái, ám chỉ Volodymyr Zelensky. Hôm nay, 03/05/2022, Matxcơva đáp trả, cáo buộc Israel ủng hộ chế độ "tân phát xít" ở Kiev.

Từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra, Israel vẫn cố gắng giữ quan hệ cân bằng với cả Matxcơva và Kiev. Tuy nhiên, những tuyên bố của ngoại trưởng Nga trên một kênh truyền hình của Ý đã gây phẫn nộ cho chính quyền Jerusalem.

Thông tín viên RFI Michel Paul từ Jerusalem tường trình:

“Chúng ta có thể hình dung ra sự tức giận đến ngỡ ngàng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khẳng định rằng cho dù Zelensky là người gốc Do Thái thì điều đó cũng không làm thay đổi bản chất "phát xít" của Ukraina. Ngoại trưởng Nga còn nói thêm rằng Hitler cũng có dòng máu Do Thái trong người và trong số những người bài Do Thái khủng khiếp nhất có cả người Do Thái. Đương nhiên là đối với Israel, những tuyên bố đó của ngoại trưởng Nga là không thể chấp chấp nhận được. Ngoại trưởng Israel Yair Lapid đã có phản ứng ngay. Ông khẳng định : “Đó là những lời lẽ không thể tha thứ, gây bất hoà và là một sai lạc lịch sử nghiêm trọng. Chúng tôi chờ lời xin lỗi từ phía Nga. Đại sứ Nga tại Israel sẽ bị triệu lên bộ Ngoại Giao để giải trình”.

Các phản ứng tương tự cũng được ghi nhận tại Yad Vashem, đài tưởng niệm Holocauste ở Jerusalem. Tuyên bố của ông Lavrov bị cho là ảo tưởng, nguy hiểm và đáng lên án. Trong khi đó, từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra, Israel phải dè chừng, cẩn trọng trong từng hành động để không trực tiếp đụng đến Nga. Sự cố này đánh dấu một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Israel.”

Hôm nay 03/05, trong một thông cáo, được AFP trích dẫn, Matxcơva khẳng định những tuyên bố của ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho thấy những quyết định của chính phủ nước này được đưa ra nhằm ủng hộ chế độ "tân phát xít" của Kiev. Thông cáo viết: “Thật không may, lịch sử đã cho chúng ta thấy những ví dụ thảm thương về sự hợp tác giữa người Do Thái và Đức Quốc Xã”.

Cơ quan ngoại giao của Nga một lần nữa khẳng định lập luận cho rằng nguồn gốc Do Thái không đảm bảo việc chống lại chủ nghĩa tân phát xít tràn lan ở Ukraina. Matxcơva đồng thời cáo buộc Jerusalem “phá hủy”, cũng như “xúc phạm” các tượng đài của lính Hồng Quân, những người đã ngăn chặn nạn diệt chủng và cứu người Do Thái.

