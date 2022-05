QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Yonhap) - Mỹ tiếp tục tăng cường giám sát Bắc Triều Tiên. Phát biểu ngày 02/05/2022, người phát ngôn bộ Quốc Phòng Mỹ John Kirby cho biết Washington luôn tìm cách phát hiện những dấu hiệu gây hấn mới của Bình Nhưỡng và chia sẻ những thông tin này với Hàn Quốc. Trước đó, vào đầu tháng 3, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ được lệnh gia tăng hoạt động thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) ở vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên sau hàng loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

(Reuters) - Trung Quốc điều tầu chiến đi qua vùng biển gần Okinawa, Nhật Bản. Trong một thông cáo báo chí, bộ Quốc Phòng Nhật Bản cho biết 8 tầu hải quân Trung Quốc, gồm tầu sân bay Liêu Ninh và nhiều tầu khu trục, đã đi qua vùng biển nằm giữa đảo chính Okinawa và đảo Miyakijima hôm 02/05/2022. Đội tầu Trung Quốc không xâm nhập vùng biển của Nhật Bản. Các máy bay trên tầu Liêu Ninh đã thao dượt cất cánh và hạ cánh. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2021, một tầu sân bay của Trung Quốc đi qua vùng biển này.

(Reuters) - Bầu cử tổng thống Philippines : Con trai cựu độc tài Marcos có thể chiến thắng. Ứng cử viên Ferdinand Marcos Junior, biệt danh “Bongbong”, có thể sẽ trở thành người kế nhiệm ông Rodrigo Duterte với chiến thắng được dự báo là áp đảo trong kỳ bầu cử tổng thống ngày 09/05/2022. “Bongbong”, 64 tuổi, hứa đoàn kết dân tộc, thúc đẩy việc làm và giải quyết tình trạng giá cả tăng cao, được cho là những biện pháp để thoát khỏi khủng hoảng đại dịch Covid-19. Ông Marcos liên minh với bà Sara Duterte, con gái của tổng thống đương nhiệm, người ứng cử phó tổng thống trong cuộc bầu cử riêng.

(RFI) - Lực lượng bán quân sự Nga bị cáo buộc là thủ phạm các vụ sát hại và tra tấn thường dân ở Trung Phi. Trong báo cáo ngày 03/05/2022, tổ chức Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch, HRW) cho biết có “những bằng chứng thuyết phục” về những vụ việc trên, và lên án thủ phạm “không bị trừng phạt” từ năm 2019. Trả lời RFI, ông Lewis Mudge, giám đốc khu vực Trung Phi của HRW, khẳng định chắc chắn về gốc gác của những người có vũ trang này: họ “nói tiếng Nga, đi trên những chiếc xe của Nga, thậm chí mặc trang phục như lính Nga xuất hiện ở Bangui và Berengo”.

(AFP) - Tổng thống Pháp Macron gọi điện cho đồng nhiệm Putin. Sau cuộc trao đổi với tổng thống Ukraina hôm thứ Bảy, 30/04, điện Elysée cho biết hôm nay, 03/05/2022, tổng thống Pháp nói chuyện qua điện thoại với đồng nhiệm Nga vào 10h GMT. Kể từ tháng 12/2021, lãnh đạo của hai nước đã trao đổi với nhau 20 lần, bao gồm 8 lần kể từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra (24/02). Cả hai đã không có thêm bất cứ trao đổi nào kể từ vụ phát hiện thảm sát ở Bucha, ngoại ô Kiev, hồi đầu tháng Tư.

(AFP) - Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo “đại dịch” béo phì, thừa cân ở châu Âu. Trong một thông cáo công bố hôm 03/05/2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo vấn nạn thừa cân béo phí là nguyên nhân khiến 1,2 triệu người tử vong mỗi năm tại châu Âu. Khoảng 1/4 người trưởng thành ở châu lục mắc bệnh béo phì, cao hơn tất các các châu lục khác, chỉ sau châu Mỹ. Béo phì là nguyên nhân dẫn đến 13 bệnh ung thư, gây ra hơn 200.000 ca ung thư mới mỗi năm. Nhưng không quốc gia nào tại châu Âu có chính sách hoặc biện pháp ngăn chặn, cảnh báo tình trạng béo phì. Các quốc gia dồn mối quan tâm vào đại dịch Covid-19 và sao nhãng các nguy cơ “đại dịch” khác.

(France 24) - Mali ngừng tất cả các thỏa thuận quân sự với Pháp và Liên Hiệp Châu Âu. Quyết định được tập đoàn quân sự cầm quyền tại Mali thông báo tối 02/05/2022 sau nhiều ngày đe dọa và có hiệu lực trong 6 tháng tới. Lý do là Pháp đã có “những vi phạm rõ ràng” đối với chủ quyền của Mali, theo “Các Thỏa thuận về Tình trạng của các lực lượng” (Status of Force Agreements, còn gọi là “Sofa”) quy định khuôn khổ pháp lý về sự hiện diện tại Mali của lực lượng Barkhane của Pháp và Takuba của Liên Hiệp Châu Âu, cũng như Hiệp định về Hợp tác quốc phòng được Mali và Pháp ký ngày 16/07/2014. Pháp can thiệp quân sự tại Mali từ năm 2013 trong khuôn khổ chống khủng bố thánh chiến ở vùng Sahel châu Phi.

(RFI) - Hy Lạp đối mặt với lạm phát nghiêm trọng nhất từ 30 năm nay. Sau các cuộc biểu tình vào Ngày Quốc tế Lao động 01/05, một cuộc đình công đã diễn ra ngày 02/05/2022 để phản đối tình trạng lạm phát bắt đầu gia tăng từ cuối năm 2021. Tất cả các mặt hàng đều tăng giá trung bình 9,4% trong một năm. Việc giá xăng dầu tăng càng làm trầm trọng thêm tình hình. Chính phủ vừa thông báo tăng lương tối thiểu thêm 50 euro, hiện là 700 euro chưa trừ chi phí và thuế. Kinh tế Hy Lạp vẫn chưa hồi phục sau gần 10 năm khủng hoảng tài chính.

(AFP) - Đội tuyển bóng đá nữ Nga bị loại khỏi giải vô địch châu Âu. Biện pháp được UEFA thông báo hôm 02/05/2022 nằm trong loạt trừng phạt đối với bóng đá Nga. Đội tuyển bóng đá nữ Bồ Đào Nha sẽ thay thế đội tuyển Nga trong giải vô địch bóng đá nữ Euro 2022, diễn ra từ 06-31/07 tại Anh Quốc. Trước đó, đội tuyển bóng đã nữ Nga cũng bị loại khỏi vòng đấu loại Giải Vô địch Bóng đá nữ thế giới 2023. Ngoài ra, tất cả các câu lạc bộ Nga bị loại khỏi Giải Vô địch các CLB châu Âu 2022-2023 (Champions League), luôn được đánh giá là mang lại rất nhiều lợi nhuận.

