(Reuters) - Tư pháp Miến Điện bác đơn kháng cáo của bà Suu Kyi. Tòa án tối cao Miến Điện hôm 04/05/2022 đã bác đơn kháng cáo của bà Aung San Suu Kyi về bản án 5 năm tù mà bà đã bị tuyên vào tuần trước về tội tham nhũng. Một nguồn tin am hiểu hồ sơ cho biết thêm rằng tòa án đã bác đơn kháng cáo ngay sau khi nhận được mà không cần nghe tranh luận từ cả hai bên. Giải Nobel Hòa Bình đã bị kết án vào tuần trước về vụ đầu tiên trong số 11 vụ tham nhũng mà bà bị quy tội.

(AFP) - Thủ tướng Úc kêu gọi bình tĩnh sau vụ lãnh đạo quần đảo Solomon tố cáo một mối đe dọa "xâm lược". Thủ tướng Scott Morrison hôm 05/05/2022, cho rằng "cần bình tĩnh và sáng suốt" khi giải quyết những vấn đề liên quan đến quần đảo Salomon. Lãnh đạo Úc từng nêu lên quan ngại về việc thủ tướng quốc đảo Salomon Manasseh Sogavare ký "thỏa thuận bí mật" về an ninh với Bắc Kinh. Phát biểu trước Nghị Viện hôm 03/05, ông Sogavare cho rằng "không có gì phải lo ngại" với hiệp ước, và không nêu tên nước nào, ông cho biết đã nhận được "cảnh báo về hành động can thiệp quân sự" nếu lợi ích của các quốc gia khác tại Salomon bị đe dọa.

(Taipei Times) - Đài Loan có thể tham gia "mạng lưới kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương" của Hoa Kỳ. Hôm 04/05/2022, hai trong số các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Đài Loan để ngỏ khả năng là vùng lãnh thổ này sẽ tham gia vào "mạng lưới kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương", do Hoa Kỳ chủ trương. Kế hoạch chính thức sẽ được công bố vào cuối tháng 5. Theo một quan chức ngoại giao Đài Loan, bốn trụ cột của "mạng lưới kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương" là : thương mại công bằng và bền vững ; khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng ; cơ sở hạ tầng và rời bỏ năng lượng hóa thạch ; thuế và cuộc chiến chống tham nhũng.

(Reuters) - Đài Loan than phiền tàu ngầm hiện đại và trực thăng đời mới của Mỹ quá đắt. Phát biểu trước Quốc Hội hôm 05/05/2022, bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan, Khâu Quốc Chính cho biết phải hủy chương trình trang bị tàu ngần và trực thăng của Mỹ do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo do Đài Bắc "không đủ khả năng tài chính". Báo chí tại Đài Bắc thì cho hay là chính phía Hoa Kỳ đã từ chối cung cấp cho Đài Loan, bởi đó là những trang thiết bị "không phù hợp với nhu cầu phòng thủ" của đảo quốc này.

(AFP) - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng thảo luận với G7 để tăng cường trừng phạt Nga. Trả lời báo chí hôm 04/05/2022, lãnh đạo Nhà Trắng cho biết trong một vài ngày nữa, ông sẽ có một cuộc trao đổi với lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển nhất, gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga "tiến hành một cuộc chiến đẫm máu" tại Ukraina.

(AFP) - 2 tỷ đô la viện trợ của Pháp cho Ukraina. Tổng thống Macron hôm 05/05/2022 thông báo tăng thêm 300 triệu đô la viện trợ cho Ukraina, chủ yếu là viện trợ thiết bị quân sự. Tổng cộng từ đầu cuộc chiến, Paris đã dành 2 tỷ đô la hỗ trợ Ukraina, trong đó có 100 triệu viện trợ nhân đạo.

(AFP) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công du Đức vào đầu tuần tới. Đây sẽ là chuyến xuất ngoại đầu tiên của nguyên thủ Pháp trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông Macron đến Berlin gặp thủ tướng Đức, Olaf Scholz đúng ngày 09/05/2022, Ngày của Liên Hiệp Châu Âu. Ukraina, chiến lược phòng thủ và chính sách năng lượng chung của toàn khối là những hồ sơ chính tổng thống Macron sẽ thảo luận với thủ tướng Đức.

(Reuters) - Mỹ ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO. Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde hôm 04/05/2022 cho biết Stockholm sẽ được Washington ủng hộ trên con đường gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Từ 2014 khi Nga chiếm bán đảo Crimée của Ukraina và nhất là với cuộc chiến nổ ra từ tháng 2/2022, Thụy Điển và Phần Lan đã xét lại chiến lược an ninh. Cả hai cùng quyết tâm hơn bao giờ hết tham gia NATO.

(AFP) - Gần 150 tác phẩm hội họa Nga cho Pháp mượn đã "hồi hương an toàn". Ngày 05/05/2022, Matxcơva cho biết Pháp đã trả lại cho Nga những tác phẩm nghệ thuật thuộc bộ sưu tập Morozov trong số gần 200 bức tranh các bảo tàng Nga cho mượn và đã được trưng bày ở Quỹ Louis Vuitton. Riêng một số ít, do thuộc về một vài nhà tài phiệt Nga bị quốc tế trừng phạt, vẫn còn được giữ lại tại Pháp. Lẽ ra những tác phẩm này đã phải được hoàn trả lại cho phía Nga, nhưng "đường về" của những bức họa đó đã bị gián đoạn vì chiến tranh Ukraina. Triển lãm bộ sưu tập của gia đình Morozov kết thúc hôm 03/04/2022 và đã thu hút hơn 1,25 triệu khách tham quan.

(AFP) - Hơn 9 triệu đô la để mua được áo thun của huyền thoại bóng đá Maradona. Trong cuộc bán đấu giá hôm 04/05/2022, báu vật này đã được bán đi với giá 9,3 triệu đô la. Đó là chiếc áo Diego Mardona đã mặc trong trận đấu hôm 22/06/1986 khi hạ gục đội tuyển Anh trong trận đấu lịch sử Cúp bóng đá thế giới. Từ hơn 35 năm qua, chủ nhân của chiếc áo mang số 10 với hai màu xanh và trắng đó thuộc về cầu thủ Anh Steve Hodge. Maradona và Hodge đã trao đổi áo thun với nhau khi kết thúc trận đấu.

