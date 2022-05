QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc họp phiên đặc biệt về tình hình nhân quyền ở Ukraina. Nga sẽ không tham cuộc họp, dự kiến tổ chức vào ngày 11/05/2022, theo yêu cầu của Kiev. Nội dung cuộc họp sẽ tập trung vào việc « tình hình nhân quyền xuống cấp ở Ukraina ». Đây là cuộc họp đầu tiên của cơ chế cao nhất của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền kể từ khi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đình chỉ tư cách của Nga vào đầu tháng Tư.

(AFP) – Phần Lan và Thụy Điển sắp xin gia nhập NATO ? Hai nước Bắc Âu sắp kết thúc một tuần được cho là « quyết định ». Nhà nghiên cứu Charly Salonius-Passternak của Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan cho biết : « Chắc chắn 100% là Phần Lan sẽ trở thành ứng viên và có thể trở thành thành viên của NATO từ giờ đến cuối năm ». Theo một cuộc thăm dò công bố ngày 09/05/2022, 76% người dân Phần Lan ủng hộ gia nhập NATO. Đây là một kỷ lục, hơn hẳn tỉ lệ 20-30% trong những năm gần đây.

(France 24) – Thái tử Charles thay nữ hoàng Elizabeth II đọc diễn văn tại Nghị Viện Anh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1963, nữ hoàng hiện 96 tuổi vắng mặt trong sự kiện này theo lời khuyên của các bác sĩ. Buổi lễ ngày 10/05/2022 cũng là « thời khắc lịch sử » đối với thái tử Charles, người thừa ngai vàng hiện 73 tuổi.

(Reuters) – Trung Quốc và Đức bàn về Ukraina. Hôm qua 09/05/2022, trong cuộc gặp trực tuyến với thủ tướng Đức Olaf Scholz, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải nỗ lực, không để cho xung đột Ukraina trở thành một cuộc xung đột "không thể kiểm soát được". Ông Tập khẳng định Trung Quốc ủng hộ châu Âu đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy đàm phán hòa bình và cuối cùng là thiết lập "một khuôn khổ an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững".

(AFP) – Ngoại trưởng Nga đến Algérie để tăng cường « quan hệ đối tác ». Ngày 10/09/2022, ông Lavrov đã hội đàm với đồng nhiệm Lamamra và chào xã giao tổng thống Tebboune. Theo bộ Ngoại Giao Nga, Matxcơva « ủng hộ sáng kiến của những người bạn Algérie nhằm thảo một tài liệu chiến lược mới giữa hai nước, phản ánh cho chất lượng mới của mối quan hệ đối tác song phương ». Algérie hiện là nhà xuất khẩu khí đốt lớn cho châu Âu vì Liên Âu muốn giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga.

(AFP) – Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp bàn về Bắc Triều Tiên. Hôm qua 09/05/2022, theo các nguồn tin ngoại giao, Hoa Kỳ đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để bàn về Bắc Triều Tiên, sau những vụ bắn tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Một phát ngôn viên của phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Liên Hiệp Quốc phát biểu : "Bắc Triều Tiên tiếp tục gây mất ổn định khu vực và đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế bằng các vụ phóng tên lửa." Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày mai 11/05/2022.

(AFP) – Bức chân dung Marilyn Monroe của Andy Warhol được bán với giá 195 triệu đô la. Đây là tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế kỷ 20 được bán đấu giá. Shot Sage Blue Marilyn, bức tranh được vẽ vào năm 1964, hai năm sau cái chết bi thảm của minh tinh Hollywood, được bán vào hôm qua 09/05/2022, sau 4 phút đấu giá, với giá chính xác là 195,04 triệu đô la.

